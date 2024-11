Governo prova a contenere i giudici “politicizzati”: nel Dl Giustizia vietato commentare temi attualità

In un decreto all’ordine del giorno del prossim o Cdm, il ministero della Giustizia retto da Carlo Nordio ha previsto una norma che colpisce giudici e PM che prendono posizione in pubblico sui temi dell’attualità politica: in caso non rinunciassero a occuparsi dei fascicoli sulle stesse questioni, rischieranno sanzioni disciplinari.

E’ quanto si trova all’interno della bozza del decreto legge in materia di Giustizia che sarà discusso lunedì prossimo in Consiglio dei ministri. Viene introdotta una norma che potrebbe infatti prevedere azioni disciplinari per i magistrati che prendono posizione pubbliche su un argomento di cui si occupano o di cui si occuperanno.