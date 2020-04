Un reportage fotografico per porre l’attenzione sui più piccoli. Una giovane madre del Catanese ha deciso di realizzare un reportage fotografico per lanciare un allarme sulle ripercussioni dell’isolamento forzato nei bambini

di LAURA COSTA

Sono una giovane mamma della provincia di Catania. Ho deciso, così, quasi per caso, di realizzare questo reportage per porre l’attenzione sui nostri bambini, spesso non menzionati in questa vicenda. Ho provato a descrivere con i loro occhi quello che loro vedono e sentono e che spesso non riescono ad esprimere

Ad oggi il Governo e le istituzioni sembrano essersi dimenticati dei bambini . Stanno perdendo il contatto con la realtà , sopratutto i più piccoli che non hanno modo di effettuare la didattica a distanza. Non possono più vedere i nonni , hanno perso la vicinanza dei loro affetti.

Si , perché una videochiamata non potrà mai sostituire il calore di una carezza o di un abbraccio. Spero che il Governo decida presto di tenerli in considerazione e di dare loro la possibilità di uscire seppur attenendosi alle misure di sicurezza per prevenire i contaggi.

I bambini sono il nostro futuro e non possiamo comprometterlo. Vorrei sensibilizzare anche i genitori , sull’ importanza del loro ruolo in questo particolare periodo . Stiamo vicini ai nostri piccoli , diamo risposte ferme e sicure alle loro domande , cerchiamo di interpretare quello che vogliono dirci con il gioco o con i disegni.

Nelle mie foto , volutamente cupe e malinconiche c’è un bambino di 4 anni. Ho cercato di dare voce ai piu piccoli che voce non hanno cercando di ” vedere con i loro occhi“.

Gli occhi dei bambini , lo sguardo del futuro.