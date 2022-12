Gianluca Vialli ricoverato a Londra: le sue condizioni di salute si sono aggravate

Tutto il calcio italiano è in ansia per le condizioni di Gianluca Vialli . L’ex attaccante della Juventus si è ritrovato a lottare nuovamente con il tumore al pancreas che lo aveva già messo a dura prova nel 2017 e a seguito di un nuovo acuirsi del suo stato di salute è stato ricoverato in una clinica a Londra, dove vive con la sua famiglia e dove è stato raggiunto anche dalla madre. Ieri da Londra è arrivata la notizia che le sue condizioni si sono aggravate al punto da obbligarne il ricovero nella clinica dove Vialli aveva già sostenuto i due cicli di chemioterapia per il tumore al pancreas scoperto nel 2017.

Un male che Vialli ha definito “un ospite indesiderato” , “un compagno di viaggio che avrei evitato volentieri”. Parole pesate con cura per lanciare un messaggio a chi è nelle sue condizioni. Solo qualche giorno fa, Vialli aveva annunciato il suo ritiro “temporaneo” dal ruolo di capo delegazione della nazionale italiana.

Vialli e la moglie Cathryn White Cooper