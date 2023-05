Fratelli d’ Italia Puglia: “non accettiamo lezioni di moralità da chi ha fatto della sanità pugliese, scandalo,arresti, inchieste e malagestione

“È curioso che parlamentari del Partito Democratico, invece, che riflettere sugli scandali e le inchieste che riguardano la Sanità pugliese, ma anche gli arresti e le condanne del cerchio magico del loro presidente facciano dichiarazioni ridicole e lontane dalla realtà contro il Governo nazionale in tema di Sanità” dichiarano in una nota congiunta i parlamentari e senatori di Fratelli d’ Italia eletti in Puglia.

“Gli stessi dimenticano, peraltro, le recenti tristi vicende legate allo scandalo dell’ospedale in Fiera, alla condanna a più di 5 anni di reclusione del capo della Protezione civile regionale nominato dal presidente Emiliano, alle tante indagini in corso, alla condanna definitiva di un consigliere regionale del PD per corruzione che hanno reso e stanno rendendo tristemente protagoniste in negativo il PD pugliese in tutta Italia“, aggiungono.