Forte scossa di terremoto in Basilicata

Ingv comunica che la magnitudo provvisoria è pari a 4.2 a Potenza ed il sisma è stato percepito a Matera

Un forte terremoto ha scosso la Basilicata, in particolare l’area intorno a Potenza. La magnitudo registrata da INGV è pari a 4.2 ma il sisma è stato sentito anche a Matera e, come si nota dai commenti sui social, in diverse regioni del Centro-Sud. Secondo i dati dell’ Ingv la scossa si è verificata a sei chilometri dal Comune di Vaglio Basilicata (Potenza) a una profondità di 14,3 chilometri.

È stata attivata a Potenza la sala operativa della Protezione civile . Al momento non si registra alcun danno. Diverse scolaresche, a Potenza, sono state fatte uscire dagli istituti a scopo precauzionale. È stato attivato il Centro Operativo Comunale di Potenza con la Sala operativa della Protezione civile contattabile ai numeri 0971-415832 e 366-9394022. “È in fase di emissione l’ordinanza per la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, per la giornata odierna“, ha reso noto il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca.

Verifiche su scuole e ospedali

Verifiche sono in corso in scuole e ospedali a Potenza e nei Comuni della provincia , limitrofi all’area epicentrale della scossa. Al momento non risultano problemi. “Nessuna criticità riscontrata’‘, ha fatto sapere il presidente della provincia di Potenza, Christian Giordano. Inoltre la direzione dell’azienda Ospedaliera regionale San Carlo di Potenza ha dato mandato all’unità operativa della gestione tecnico-patrimoniale di effettuare ”una scrupolosa procedura di verifica delle cinque strutture ospedaliere afferenti all’azienda”. L’attività ospedaliera e amministrativa prosegue regolarmente, senza alcuna interruzione, e viene garantita la piena operatività dei servizi sanitari e amministrativi per pazienti, operatori e cittadini.

Stop a circolazione treni tra Tito e Potenza