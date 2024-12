Fiorentina-Inter, malore in campo per Edoardo Bove, gara rinviata. Ospedale: “Esclusi danni acuti” 

Il centrocampista viola Edoardo Bove si è accasciato al suolo al 16° del primo tempo privo di sensi. Immediati i soccorsi e partita interrotta; trasportato all’ospedale di Careggi di Firenze, ha ripreso conoscenza ed adesso respira autonomamente. La Lega di Serie A ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di Fiorentina-Inter, gara valida per la 14esima giornata di Serie A, sospesa per il malore accusato dal centrocampista.

E’ stato Danilo Cataldi fra i primi a intervenire in soccorso al compagno di squadra Edoardo Bove, mettendo la mano in bocca per spostare la lingua ed evitare così il blocco delle vie aeree. Fra i primi ad accorrere anche Gosens, mentre il capitano Ranieri ha avuto una discussione accesa con un addetto dell’ambulanza perché il mezzo non entrava in campo, anche Dimarco è accorso per cercare di accelerare i soccorsi. Fra il momento del malore e il trasporto verso l’ospedale di Careggi sono trascorsi circa 4 minuti.

Come sta Bove

“ACF e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina-Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva”, rende noto la Fiorentina. “Bove è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Sarà rivalutato nelle prossime 24h”, prosegue il club gigliato.

Al fianco del centrocampista viola Edoardo Bove ci sono i dirigenti gigliati Alessandro Ferrari e Daniele Pradè che stanno aggiornando telefonicamente in tempo reale il presidente viola, Rocco Commisso, che si trova negli Stati Uniti.

A trovare il calciatore al pronto soccorso di Careggi, sono arrivati il padre di Edoardo Bove, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, e la sindaca di Firenze Sara Funaro. Il giovane centrocampista viola, prima di sentirsi male, aveva preso una botta fra il torace e la milza, dopo uno scontro di gioco con Dumfries. Di lì a poco Bove si era cambiato la maglia, restando per qualche secondo a torso nudo. Stando alle indiscrezioni si sarebbe rivolto di li a poco alla propria panchina per rivelare di avvertire qualche capogiro, poi il malore che gli ha anche provocato un arresto cardiaco quando era in ambulanza.