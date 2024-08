Estradato in Italia Danilo Coppola, l’imprenditore condannato a 7 anni per bancarotta

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio , “esprime soddisfazione per l’avvenuta estradizione in Italia di Danilo Coppola, imbarcato stamane su un volo partito da Abu Dhabi, dopo la decisione presa dalle competenti autorità giudiziarie e governative degli Emirati Arabi Uniti”. La decisione, si spiega, “è stata assunta dopo intense attività giuridico-diplomatiche negli ultimi mesi, a seguito della visita del ministro Nordio ad Abu Dhabi nel febbraio scorso: nei colloqui di allora con il ministro della giustizia emiratino, Mohammed Al Nuaimi, il Guardasigilli aveva sollevato le diverse richieste di estradizione italiane ancora pendenti, fra cui quella relativa al caso giudiziario di Danilo Coppola, l’imprenditore romano condannato nel 2022 a sette anni di carcere“ per bancarotta, che era stato arrestato ad Abu Dhabi 9 mesi fa (poi rilasciato). Dopo un’iniziale rifiuto all’estradizione da parte degli Emirati Arabi, è stato infine estradato in Italia.

“Vorrei esprimere la mia gratitudine al Ministro Al Nuaimi – ha dichiarato il Ministro Nordio – per la intensa collaborazione che abbiamo sviluppato nell’ambito del trattato bilaterale di estradizione: nei prossimi giorni gli parlerò per ringraziarlo personalmente. Questo sviluppo positivo nella cooperazione giudiziaria con gli Emirati Arabi Uniti dimostra che per noi non può esservi nessuna impunità per chi commette crimini in Italia e cerca rifugio all’estero”.

La Cassazione aveva confermato a luglio 2022 la condanna inflitta a Coppola allora rifugiato in Svizzera per il crac della società Porta Vittoria spa, titolare di un progetto di riqualificazione immobiliare mai realizzato nell’omonimo quartiere di Milano e affondata con un passivo di quattrocento milioni di euro: vicenda per quella l’imprenditore era stato arrestato nel maggio del 2016. Lo scorso 19 marzo, poi, a Milano è stata emessa nei suoi confronti un’altra condanna in primo grado per bancarotta a due anni e otto mesi per la vicenda “Porta Vittoria bis”.

Coppola ex azionista di Mediobanca e molto vicino alla famiglia Segre ( i commercialisti di Carlo De Benedetti ) è noto agli onori delle cronache giudiziarie e finanziarie per la vicenda dei “furbetti del quartierino“, con la tentata scalata alla Banca Nazionale del Lavoro, e per l’inchiesta romana che nel 2007 lo aveva portato in carcere con le accuse di associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta, riciclaggio, falso e appropriazione indebita. Imputazioni dalle quali dopo la condanna a sei anni in primo gradoera stato assolto in appello nel 2013 . Sempre a Roma, tre anni dopo, era arrivata la condanna a nove anni per la bancarotta fraudolenta relativa a un altro gruppo di società..

I difensori: “Preoccupati per condizioni di salute”