Emergenza CoronaVirus: parte la Fase 2: divieti e riaperture

Spostamenti tra Regioni “solo per casi urgenti”, no all’attività ludico-ricreativa all’aperto, mascherine fortemente raccomandate in tutti i contatti sociali

ROMA – “Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità“, si legge nel testo del decreto sulla fase 2 dell’emergenza CoronaVirus, “ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“.

Sono solo alcune delle norme contenute nel testo del decreto sulla fase 2 dell’emergenza CoronaVirus, annunciato dal presidente del Consiglio il 26 aprile 2020. Le disposizioni del nuovo Dpcm per la Fase 2 saranno valide dal 4 al 17 maggio 2020. Alle imprese che potranno riaprire dal 4 maggio sarà consentito preparare la ripartenza con “attività propedeutiche” a partire dal 27 aprile. Ecco la lista delle attività che possono riaprire il 4 maggio, con i relativi codici Ateco: