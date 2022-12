Ecco come cambia il M5S sotto la guida di Conte

Vi ricordate le “buffonate” di Beppe Grillo quando nel 2013 all’atto della presentazione delle liste e candidati del M5S alla Camera e Senato sosteneva che sarebbe bastato loro uno stipendio di 2.500 euro al mese ed il resto sarebbe stato restituito allo Stato ? Tutte parole al vento, ormai disperse nel prosieguo della corsa ai soldi pubblici effettuata dai rappresentanti del M5S non contenti di aver sistemato parenti, amici ed amanti a spese del contribuente.

Adesso secondo le nuove linee guida di Conte , i parlamentari dovrebbero continuare ad auto-tassarsi, con una detrazione di 2.500 euro al mese. Solo che mentre sinora 1.000 euro finivano al partito, ed i restanti 1.500 resi indietro alla collettività, mediante le restituzioni, da devolvere ad associazioni no-profit o al microcredito delle imprese. Con Conte le percentuali dovrebbero essere diverse: 2.000 euro andranno al partito, e soltanto 500 euro destinate alle restituzioni. Secondo “Giuseppi” con questa quota, molto ridotta anche a seguito della scomparsa di una pletora di deputati e senatori non rieletti, si potrebbero finanziare, oltre alle onlus e progetti pubblici, anche delle iniziative di formazione politica.

E più di qualcuno mormora che verrebbero destinate alla scuola di formazione istituita prima delle ultime elezioni da Conte e che, come aveva “sussurato” Beppe Grillo, potrebbe omaggiare di gettoni di presenza i grandi ex esclusi per la regola del doppio mandato, che verrebbero ingaggiati come “insegnanti”docenti” a spese del contribuente.

Un’ altra novità nel cambiamento del M5S in un vero e proprio partito: l’indennità di carica, per chi assume vicepresidenze o presidenze di commissione, finora vietata, adesso dovrebbe venire permessa, anche se solo al 25%.