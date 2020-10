Di tutto di più…

Il peggio dell’informazione pubblicata dai media, social network e televisione. Una raccolta particolarmente ricca, da leggere e maneggiare con ironia…

Alessandro Di Battista alla sua prima lezione per la testata Tpi: costo, 185 euro

“L’umiltà di Di Battista, prof. di giornalismo per un giorno: ‘Non sono Hemingway, ma un po’ pasoliniano’…” (fonte: Il Riformista)

Il sarcasmo di Matteo Salvini leader della Lega sui 49 milioni di euro

“I 49 milioni? Confesso direttore Giordano, li ho nascosti nel caminetto qui alle mie spalle. Ho finito un’oretta fa, prima di andare in diretta da voi… mi hanno dato una mano anche i vostri operatori, è stata lunga, abbiamo riempito il caminetto di milioni, di rubli, di taniche di benzina, di petrolio…” (fonte: Fuori dal Coro, Rete 4 )

Pensiero a luci rosse…dell’ onorevole Vittorio Sgarbi …

“L’obbligo di mascherina in casa? Conte deve andare a dar via il culo, probabilmente come ha fatto in altri momenti della sua vita: a casa ognuno fa il cazzo che vuole. Effettivamente potrebbero fare anche pompini con la mascherina, ecco, pompini con la mascherina! E mettersi il preservativo quando dormono da soli. Mascherina in casa? Conte può pure mettersi un mattarello in culo se vuole...” (fonte: Radio Radio )

Il “lockdown” ed il ritocco… al seno Laura Ravetto deputata di Forza Italia

“Durante il periodo del lockdown mi sono chiesta quale fosse una cosa che avrei sempre voluto ma avevo paura di fare. E mi sono risposta che era un piccolo ritocco al seno. Sì, sono passata da una deliziosa prima ad una deliziosa seconda e mezza. Perché non una terza? La seconda e mezza è un seno che non è fatto per arrazzare gli uomini. Quando sono vestita non si percepisce nulla, ma in costume si vede”. Ma rifarsi il seno è più di destra o di sinistra? “Né l’una né l’altra, ma forse è più una pratica di destra”

Davide Barillari consigliere della Regione Lazio, espulso dal Movimento 5 Stelle

“La NASA fa sapere che ciascuno di noi ha una possibilità di essere colpito da un meteorite pari allo 0,046%. Poiché la mortalità (calcolata sulla intera popolazione) da virus Covid è dello 0,026% conviene mettere il casco più che le mascherine…” (fonte: Twitter)

Voci dalla manifestazione No Mask di piazza San Giovanni, “contro la dittatura sanitaria del coronavirus”

“È un’influenza come le altre: un antibiotico, un antinfiammatorio, un bel po’ di grappa, e vedrai che la mattina ti rizzi bene in piedi”; “Io metto la mascherina solo perché non ho i soldi per pagare la multa”; “Non metto la mascherina perché ho le vie nasali chiuse: ho pure il certificato medico”; “Io il Covid l’ho già avuto, sono un portatore sano! Scappate, giornalisti! Scappate!”; “Jeff Bezos, Bill Gates, hanno preso il controllo su tutto, ci mettono dei buffoni al governo e ci fanno credere che siamo in democrazia”; “Vaccinarmi? Non accetterei mai il timbro della bestia!”; manifesto: “Se spegni la tv il virus non c’è più”. Open: “Roma, Taffo distribuisce volantini per le onoranze funebri tra i no mask: ‘Business is business’. I manifestanti non la prendono bene” (fonte: Corriere Tv)

Clamorosa l’assenza del Generale Pappalardo leader dei Gilet Arancioni alla manifestazione romana. Spiega il vicepresidente orange…

Il Generale “sta terminando, in Tunisia, delle importanti composizioni musicali e dismettendo le ultime cose dalla sua abitazione. Sarà con noi al prossimo evento”

L’attore Enrico Montesano, sostenitore del “no mask:”

“Mascherina dannosa”, “clima insopportabile, gente terrorizzata”. “Sarò libero di non fidarmi dei medici scelti dalla tv? Il pensiero unico non mi è mai piaciuto”. Alcuni giorni dopo, RepTv: “Roma, polizia ferma Montesano senza mascherina e lui sbotta: ‘È sequestro di persona!’…” (fonte:La Stampa)