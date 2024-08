Decaro : “Io candidato alla Regione Puglia? Manca più di un anno, faremo le nostre valutazioni”

“Io candidato alla Regione Puglia? Manca più di un anno, faremo le nostre valutazioni” , queste le parole di Antonio Decaro a Ceglie Messapica (Brindisi) in occasione della kermesse di affaritaliani.it, “La Piazza” che si tiene dal 29 al 31 agosto. L’ex sindaco di Bari eletto a maggio a Bruxelles come europarlamentare con un un ampio suffragio, in maniera “soft” lancia la propria candidatura alla guida del governo della Regione Puglia al termine dei due mandati di Michele Emiliano.

Sul palcoscenico de “La Piazza”, scherzando con Angelo Maria Perrino direttore di affaritaliani.it , che ha rivelato le motivazioni dell’assenza del neoeuroparlamentare Pasquale Tridico alla kermesse (“sta traslocando a Bruxelles”), Decaro ha confermato che lui rimane sul territorio e che sarà a Bari , almeno per tre giorni alla settimana, mostrandosi disponibile a una sua possibile candidatura come successore di Emiliano.

Commentando sulla richiesta di un commissario italiano in Europa, Decaro ha detto che “se deve andare qualcuno di destra preferisco vada in Ue uno come Fitto. Perché è una persona con cui abbiamo trovato soluzioni. Abbiamo trovato risorse per le opere pubbliche, e per la semplificazione”.

