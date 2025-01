Continua il freddo e maltempo nei prossimi giorni

Previsto un intenso peggioramento meteo a partire da venerdì soprattutto su Sardegna, Sicilia e Calabria

Flusso di correnti fredde dai quadranti orientali che mantiene condizioni meteo pienamente invernali sull’Italia. Temperature minime che si attestano anche sulle pianure, specie del Centro-Nord, su valori prossimi o inferiori allo zero. Deboli fenomeni nevosi previsti nelle prossime ore sull’Appennino centro-settentrionale fin verso i 400 metri di quota. Da monitorare poi l’isolamento di una circolazione depressionaria con goccia d’aria fredda in quota tra Mediterraneo occidentale e nord Africa.

Questa potrebbe portare un intenso peggioramento meteo a partire da venerdì soprattutto su Sardegna, Sicilia e Calabria. Non esclusi sui settori orientali di queste regioni anche temporali e nubifragi. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che con l’arrivo del weekend mostrano ancora condizioni instabili per le regioni del Sud mentre altrove avremo soprattutto nuvolosità in transito. Temperature in risalita anche di qualche grado al di sopra delle medie specie in quota.

Previsioni meteo per oggi

Al nord

Al mattino cieli in prevalenza coperti con deboli precipitazioni nevose sulle Alpi occidentali e sull’Appennino settentrionale dai 500 metri; sereno tra Trentino e Triveneto. Al pomeriggio tempo in miglioramento con maggiori spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Al centro

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi specie sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno tra Toscana, Umbria e Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al sud e sulle isole

Al mattino ampi spazi di sereno sulle regioni peninsulari, attese precipitazioni sui settori orientali delle Isole Maggiori. Al pomeriggio atteso un aumento della nuvolosità sulle regioni peninsulari, ancora maltempo sulla Sardegna. In serata tempo uggioso con molte nubi e piogge sui medesimi settori; fenomeni intensi attesi sulla Sicilia meridionale a partire dalle ore notturne. Temperature minime e massime in rialzo.