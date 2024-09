Continua il caldo, in arrivo piogge e temperature in calo

Mese di settembre che inizia con clima ancora molto caldo e temperature che restano di diversi gradi al di sopra delle medie sull’Italia e non solo. Condizioni meteo che si fanno pero’ via via più instabili a causa dell’indebolimento del campo di alta pressione sul Mediterraneo. Prossimi giorni che vedranno infatti più nuvolosità in transito e anche una maggiore instabilità con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. E’ quanto spiegano gli esperti del Centro meteo italiano. Con l’avvicinarsi del fine settimana gli ultimi aggiornamenti mostrano la possibilità di una fase di maltempo più consistente grazie all’affondo di una saccatura tra Europa occidentale e Mediterraneo. Se confermate le previsioni si avrebbero piogge e temporali diffusi accompagnati anche da un calo delle temperature.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD – Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, isolati piovaschi sul Piemonte. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi alpini e appenninici, nessuna variazione altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL CENTRO – Al mattino stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attesi isolati piovaschi sui rilievi appenninici, velature in transito altrove. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti con residue piogge in Umbria.