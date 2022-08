Ciclista salva un cucciolo di maremmano smarrito e affamato in strada: “Gli ho dato le barrette energetiche, adesso è stato adottato”￼

Mentre il Team Bruma si allenava in sella alle loro bici da ciclismo , hanno incrociato per strada in Basilicata un cucciolo di pastore maremmano smarrito ed affamato, e quindi hanno deciso di fermarsi, soccorrerlo e trasportarlo con loro al paese più vicino per affidarlo ad una famiglia che ha scelto di adottarlo.

E’ stato il ciclista Francesco Curto di Novoli, in provincia di Lecce, a rendere nota la piacevole vicenda facendo anche un bel reportage video-fotografico: “È stata un’esperienza unica ed emozionante – racconta – . L’ho visto sulla strada, smarrito ed affamato, noi eravamo precisamente in Basilicata. Appena l’abbiamo visto, ho scelto di fermarmi. Gli ho dato da mangiare le barrette energetiche che avevo appresso e poi ho preso la decisione, stimolato anche dai miei compagni di allenamento, di portalo per 20 km fino al paese più vicino“.

“Eravamo arrivati in Basilicata per allenarci . C’era un pezzo della mia squadra, il “team Bruma”, il pluricampione amatoriale Ambrogio Quaranta, Annagrazia Martena, Vito Greco ed io. Tutti insieme lo abbiamo assistito fino al paese di Cirigliano affidandolo a una famiglia. Un’emozione grande, anche perché la storia in pochi minuti è stata capace di far radunare tanti turisti che lo hanno coccolato e ci hanno ringraziato“.