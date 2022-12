Caffè Trombetta, Consilia e Zio d’ America ritirati dal mercato. Ma sui siti sono ancora in vendita ! Ministero Salute: “Cialde e capsule pericolose”.

Il Ministero della Salute ha reso noto che venerdì 23 dicembre , sono stati ritirati dalle case produttrici in via precauzionale per presunta contaminazione chimica alcuni lotti di cialde e capsule da caffè. Il provvedimento riguarda quelle “l’Espresso arabica” del caffè Trombetta – prodotte nello stabilimento di via Castelli Romani 132, nella città metropolitana di Roma Capitale- Pomezia (Roma) – per “potenziale valore di ocratossina oltre il limite di legge”. Lo stesso prodotto si trova anche con i marchi “Lo zio d’America” e “Cialda Consilia“, che sono stati sottoposti ad analogo richiamo. Il motivo del richiamo è un potenziale valore di ocratossina nelle confezioni sopra i limiti di legge. Chi avesse acquistato i prodotti appartenenti ai lotti indicati dal Ministero deve riportarli al punto vendita. Incredibilmente abbiamo appreso dai rispettivi siti che il caffè che dovrebbe essere rintracciato e ritirato, è ancora oggi disponibile persino online !

I prodotti interessati sono i seguenti:

Espresso arabica in capsule compatibili a marchio Caffè Trombetta , in confezioni da 10 capsule (55 grammi), con il numero di lotto 02AD07B e il termine minimo di conservazione (Tmc) 07/02/2024;

Espresso arabica in capsule compatibili a marchio Lo Zio d’America , in confezioni da 10 capsule (55 grammi), con il numero di lotto 01CD07B e il Tmc 07/02/2024;

Espresso arabica in capsule compatibili a marchio Lo Zio d’America , in confezioni da 50 capsule (275 grammi), con il numero di lotto 02CD05B e il Tmc 05/02/2024.

Il ministero invece di rintracciare le confezioni di caffè a rischio cancerogeno , si è limitato a chiedere ai consumatori di riportare i prodotti al punto vendita qualora ne avessero acquistato dei lotti indicati.

Non solo Trombetta, ecco i lotti ritirati

Oltre al Caffè Trombetta, espresso capsule trombetta arabica , confezione 10 x 5,5 grammi (lotto 02AD07B), sono stati ritirati: Consilia, cialda espresso arabica, confezione 18 x 7 grammi (lotto 01DD04B); Consilia, capsula espresso arabica, confezione 16 x 7 grammi (lotto 01ND02B e lotto 01ND03B) e caffè Zio d’America, capsule compatibili espresso arabica, confezione 50 x 5,5 grammi (lotto 02CD05B); Zio d’America, capsule compatibili espresso arabica, confezione 10 x 5,5 grammi (lotto 01CD07B). Incredibilmente però il caffè Trombetta, Consilia e Zio d’ America a rischio e da ritirare sono ancora in vendita online .

Cos’è l’ocratossina e quali sono gli effetti dannosi

L’Unione Europea ha imposto limiti stringenti alla presenza di ocratossina negli alimenti, in quanto è una micotossina prodotta naturalmente da alcune muffe, estremamente resistente e pericolosa per la salute. Può contaminare una serie di alimenti, tra cui cereali, frutta secca, vino e anche caffè anche dopo la tostatura. Dall’ultima valutazione Efsa del 2006 sono emersi nuovi dati che indicano che l’ocratossina può essere genotossica poiché danneggia direttamente il dna: gli esperti hanno confermato che può essere anche cancerogena per il rene. Sui reni ha un’azione nefrotossica, un disturbo dei glomeruli per cui quantità eccessive di proteine vengono escrete attraverso le urine portando a un accumulo di liquidi all’interno del corpo (edema) e a bassi livelli della proteina albumina e livelli elevati di grassi nel corpo. L’ocratossina riesce ad accumularsi nei tessuti, rendendo tossica la carne degli animali contaminati, su questi i test di laboratorio hanno accertato l’azione cancerogena della sostanza.