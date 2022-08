Benedetta Pilato ha pianto “per Stefano” dopo aver vinto agli Europei di nuoto

Campionessa del mondo dei 100 e primatista mondiale dei 50 nel nuoto a soli diciassette anni, la tarantina “Benny” Pilato ha portato un filo di tristezza agli Europei di Roma, dimostra di avere anche tanto cuore e maturità nel voler ricordare una delle tante persone che popolano il mondo del nuoto dietro le quinte, e che contribuiscono a realizzare le performance dei campioni. Agli Europei di nuoto di Roma. la 17enne tarantina ha toccato in 1’05″97, davanti all’altra azzurra Lisa Angiolini, sorprendente argento in 1’06″34.

Benedetta Pilato è cresciuta agonisticamente nella Fimco Sport , poi, nel 2019, è stata tesserata per il Circolo Canottieri Aniene di Roma, lo stesso di tanti altri campioni del nuoto azzurro, anche se Benny, vista la giovane età, ha ottenuto la possibilità di continuare ad allenarsi sempre con lo stesso allenatore che la sostiene fin da quando era bambina, Vito D’Onghia che lei chiama affettuosamente “Uccio“.

Una gioia dai contorni diversi: il titolo di Benedetta (settimo per l’Italia in vasca) era atteso e prevedibile, la medaglia di Angolini, che aveva smesso di nuotare per tre anni prima di riprendere e credere nuovamente in sé stessa, è un sogno di una notte di mezza estate.

Lo Stefano di cui parlava la Pilato dopo la sua vittoria di ieri è Stefano Nurra, videoanalista morto lo scorso 4 agosto in Turchia, a soli 54 anni: aiutava il tecnico della tarantina, Vito D’Onghia, ed era apprezzato non solo in Italia, come testimoniano le foto delle sue sedute di fronte al video con campioni come Sara Sjoestroem. Nurra nato nel 1970 a Sassari, in passato aveva collaborato con numerosi club italiani, aiutando l’evoluzione della videoanalisi applicata al nuoto. Dal 2013 viveva in Turchia, dove aveva messo su famiglia e dove è stato sepolto. Benny Pilato lo ha ricordato sui social, come tanti altri nuotatori che avevano apprezzato il suo lavoro nel tempo.

Benedetta Pilato è tanto emotiva pronta a liberare il pianto , quanto si manifesta implacabile in vasca. Lacrime nel 2019 quando a soli a quattordici anni vinse la medaglia d’argento mondiale nei 50 rana, ma quelle erano lacrime diverse da quelle degli Europei, in un tripudio di folla che ha dato vita ad una vera e propria festa al Foro Italico. Una festa in cui lei era una delle protagoniste più attese.