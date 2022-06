Ballottaggi in 65 Comuni, aperti i seggi: si vota fino alle 23, subito dopo al via lo spoglio

Si sono aperti questa mattina i seggi elettorali per i ballottaggi per eleggere i sindaci in 65 Comuni, con un numero complessivo di elettori atteso al voto che supera i 2 milioni. I Comuni capoluogo sono 13, dei quali unico capoluogo di regione è Catanzaro . Gli altri sono: Alessandria, Barletta, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, Lucca, Monza, Parma, Piacenza, Verona e Viterbo. I seggi elettorali resteranno aperti fino alle 23: dopodichè inizierà subito lo spoglio dei voti.

Dopo settimane di ribaltoni e scontri accesi nella politica , con le minacce grilline di crisi di governo, la scissione del M5s e le tensioni ricomposte in extremis nel centrodestra con un video dei tre leader, ì ballottaggi decideranno chi saranno i primi cittadini in decine di Comuni a quattordici giorni dalle elezioni comunali del 12 giugno.

fonte: Ministero dell’ Interno

I numeri dei votanti sono certi: 2.287.886 italiani potranno votare in 65 Comuni, 59 nelle Regioni a statuto ordinario (di cui 1 inferiore a 15.000 abitanti), 6 nelle Regioni a statuto speciale (di cui uno inferiore a 15.000 abitanti). Nelle regioni a statuto speciale si vota a Gorizia. I due Comuni più piccoli che devono scegliere il sindaco sono e Villafranca Sicula, in provincia di Agrigento, con 1.407 abitanti e Castelbottaccio (CB) di 884 abitanti.

Federico Sboarina e Damiano Tommasi

Ovviamente incerti alcuni risultati, con gli occhi degli elettori e dei partiti puntati su alcune sfide principali. C’è Verona, dove l’ex calciatore Damiano Tommasi, sostenuto dal centrosinistra guida il primo turno con quasi il 40% dei consensi, in netto vantaggio sul sindaco uscente Federico Sboarina (32,7%) sostenuto da Lega e FdI mentre al primo turno FI sosteneva Flavio Tosi che ha ottenuto il 23,9%. Questa sera si capirà quanto ha pesato il mancato apparentamento tra Sboarina e Tosi che ha creato non poche polemiche fra i vertici nazionali del centrodestra.

il leader della Lega, Matteo Salvini

“Sono un po’ preoccupato per il dato dell’affluenza di oggi. Siamo a fine giugno e non permettere agli italiani di votare anche di lunedì è stato un errore. Incrocio le dita per Monza e Sesto San Giovanni“. Sarà che Matteo Salvini dalla terrazza dell’hotel di Rapallo in cui ha appena trascorso la notte si vedono i turisti che vanno e vengono da Santa Margherita e da Portofino, sarà che è perfettamente consapevole che gli elettori di centrosinistra sono storicamente più “fedeli” al voto e disposti anche a rinunciare ad una domenica al mare pur di andare a votare, il leader della Lega di fatto non nasconde un certo nervosismo in vista dei ballottaggi.