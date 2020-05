Assosistema-Confindustria: ok dichiarazioni del ministro Franceschini sul turismo

Per il presidente dell’ associazione di categoria aderente a Confindustria “è necessario capire cosa rientra nella filiera per evitare che realtà industriali dei servizi per il turismo rimangano escluse”

ROMA – “Bene le dichiarazioni di oggi del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini di un intervento straordinario per un settore, quello del turismo, che è stato duramente colpito dall’emergenza del Covid- 19 – commenta Marco Marchetti, Presidente di Assosistema Confindustria – paludo al metodo che le cose si fanno e non si annunciano ma ora mi aspetto un atteggiamento diverso del MIBACT nei confronti di quelle Associazioni di categoria che sono state tagliate ingiustamente fuori dal perimetro del settore del Turismo”.

“Qualsiasi intervento che si voglia fare non può prescindere dall’identificazione di una filiera chiara che sia composta da tutte quelle realtà industriali che hanno il turismo come cliente principale – prosegue Marchetti – come, ad esempio, le lavanderie industriali che operano per hotel e ristoranti e che al momento si trovano ferme ormai da diversi mesi”.

“Assosistema Confindustria, in quanto Associazione che rappresenta, tra gli altri, l’indispensabile servizio di noleggio e sanificazione dei tessili per le strutture alberghiere e della ristorazione italiane – continua Marchetti – ha più volte sollecitato il MIBACT ad un confronto sulla filiera, sollecito sul quale siamo ancora in attesa di risposta dal Ministro Franceschini e dal Sottosegretario Bonaccorsi”.

Dario Franceschini

“Senza l’attività delle lavanderie industriali manca un asset importante all’accoglienza e all’ospitalità italiana – sottolinea Marchetti – per questo la ripresa dell’intero settore dipende anche dallo status delle aziende della filiera stessa. Non è concepibile, quindi, che non ci sia dialogo con le Associazioni che si fanno portavoce di questa drammatica situazione, proponendo, al contempo, delle soluzioni da mettere in campo per la ripresa di un asset così strategico del nostro Paese”.

“Mi aspetto, quindi, dopo le dichiarazioni di oggi – conclude Marchetti – un confronto serio e costruttivo con il MIBACT prima di arrivare alla definizione di qualsiasi misura o provvedimento, dal momento che ne va la sopravvivenza di un intero settore”.