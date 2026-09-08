Arrestati 5 poliziotti del commissariato di Polizia di Anzio-Nettuno

"Traffico di sostanze stupefacenti e omesso sequestro di 50 kg di cocaina" queste le accuse: peculato, falso e concorso in cessione di sostanze stupefacenti ed accesso abusivo a sistemi informatici in uso alle forze dell’ordine

Questa mattina cinque poliziotti del commissariato di Anzio-Nettuno sono stati arrestati da personale della sezione investigativa dello Sco (Sisco) e dalla Squadra Mobile di Roma al termine di una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, peculato, falso, e ancora concorso in cessione di sostanze stupefacenti ed accesso abusivo a sistemi informatici in uso alle forze dell’ordine: .

Le attività investigative si sono concentrate su un sodalizio attivo proprio fra Anzio e Nettuno composto dai cinque poliziotti, colpiti dalla misura cautelare firmata dal Gip, per reati compiuti anche attraverso la gestione illecita di alcune fonti confidenziali. I poliziotti infedeli si sarebbero dedicati al traffico di stupefacenti , composto da soggetti italiani e albanesi, che sono stati perseguiti separatamente. In questa situazione i poliziotti arrestati, d’intesa con alcuni esponenti del sodalizio, avevano organizzato una “consegna controllata” ed un “ritardato sequestro” di 25 kg di cocaina, in assenza di adeguati presupposti di legge, omettendo il successivo sequestro di una intera partita di 50 kg di cocaina. Nel corso di quella operazione, all’esito di un inseguimento e di un successivo incidente stradale nelle campagne di Anzio-Nettuno, aveva perso la vita un cittadino albanese, impegnato nel trasporto dell’ingente carico di droga.



