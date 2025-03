Arrestata Lucia Simeone, assistente dell’europarlamentare Martusciello

L'arresto potrebbe essere collegato al presunto giro di corruzione che coinvolgerebbe lobbisti che operavano per il colosso cinese delle Huawei. Sabato l'interrogatorio

È stata rintracciata e arrestata dalla Polizia di Stato in provincia di Caserta, è stata rintracciata in un hotel di Marcianise , Lucia Simeone, detta Luciana, collaboratrice del parlamentare europeo Fulvio Martusciello. La donna, originaria di Ercolano (Napoli), è stata colpita da un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie belghe per i reati, contestati a vario titolo anche ad altri indagati, di associazione per delinquere, riciclaggio e corruzione.

Lucia Simeone è stata tradotta nel carcere napoletano di Secondigliano e comparirà davanti al giudice Corinna Forte della Corte d’Appello di Napoli sabato mattina per l’interrogatorio di garanzia. Al momento non è ancora chiaro se l’inchiesta che ha portato al suo arresto possa essere collegata a quella sul presunto giro di corruzione che coinvolgerebbe lobbisti che operavano per il colosso cinese delle Huawei. Secondo quanto si è appreso, l’inchiesta nell’ambito della quale è stata arrestata la donna riguarderebbe una vicenda per la quale il nome del capodelegazione di Forza Italia al Parlamento europeo Martusciello è rimbalzato negli ultimi giorni più volte sulla stampa.