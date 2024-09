America’s Cup, Luna Rossa batte New Zealand che si ritira

Una grande vittoria ed una regata rinviata. La giornata della Louis Vuitton Cup a Barcellona, dove Luna Rossa batte New Zealand con una grandissima gara che chiude così in anticipo la competizione che a causa del maltempo si ferma prima della sfida con Orient Express. Dopo un giorno di riposo, le squadre nel secondo turno di Round Robin erano chiamate a qualificarsi per la semifinale evitando la prima eliminazione dell’America’s Cup. La competizione decreterà le quattro squadre che disputeranno le semifinali, nella quale la capolista potrà scegliere il suo avversario. Nella Louis Vuitton Cup le barche regatano in scontri diretti. La formula del “round robin” è quella del girone all’italiana con sfide di andata e ritorno. Le semifinali sono al meglio delle 9 regate, la finale delle 13. Il confronto con Team New Zealand non ha punti in palio, a differenza di quello con Orient Express.

Splendida vittoria quella di Luna Rossa contro New Zealand , grazie a una partenza incredibile ed una condotta eccezionale. Superati i “kiwi” a velocità praticamente doppia tanto da portarla a cadere dal foil. Gli italiani con una manovra pericolosa rischiano anche di ribaltarsi ma riescono a mantenere il vantaggio. Alla fine l’avversario esce anche dal campo di regata nel final leg venendo squalificato quando la differenza era già di 800 metri e oltre un minuto di ritardo. Non varrà punti ma alza il morale e dà consapevolezza della propria forza in mare. Del resto, la New Zealand rimane comunque la squadra campione in carica.

Luna Rossa ha iniziato come meglio non poteva questa competizione , vincendo tutte e 4 le regate con punti in palio cui ha partecipato. L’unica sconfitta è arrivata contro Team New Zealand, motivo per cui il confronto di oggi può essere molto prezioso

Il rinvio delle gare

Le due regate restanti sono state rimandate con il programma del giorno che è stato bloccato e cancellato dopo la regata vinta dagli azzurri. Il motivo è la pioggia, o meglio i fulmini, che si sono abbattuti sul campo di regata. Uno è anche precipitato in mare, solo a un centinaia di metri da Luna Rossa. Oltre alla regata contro i francesi di Orient Express, è stata rinviata anche quella fra gli equipaggi di American Magic-INEOS Britannia.