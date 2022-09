Alla Mostra del Cinema di Venezia un red carpet internazionale: Hillary Clinton

Sempre più internazionale il red carpet per l’inaugurazione della Mostra del Cinema di Venezia, dove ha sfilato sul tappeto rosso del Lido anche Hillary Clinton, moglie dell’ex presidente americano Bill Clinton ed ex segretaria di stato con Barack Obama. La Clinton si trova a Venezia in questi giorni per ritirare un premio istituito da Diane von Fürstenberg. L’arrivo di Hillary è stato salutato da cori e applausi da parte delle centinaia di persone presenti davanti al red carpet.

Hillary Clinton ed il ministro Dario Franceschini

L’ex first lady americana vestita con un abito lungo color celeste acquamarina, è stata accolta dal ministro della cultura Dario Franceschini, dal presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, e dal direttore della Mostra, Alberto Barbera.

Il Leone d’oro alla carriera segnato alla leggenda francese Catherine Deneuve , con in platea lo stato maggiore di Netflix con il gran capo Ted Sarandos ad accompagnare il film “White Noise” di Noah Baumbach con Adam Driver e Greta Gerwig che ha aperto la Mostra del cinema di Venezia 2022, ma la realtà ancora una volta, come già accaduto al festival di Cannes, ha rubato prepotentemente la scena.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky a metà della cerimonia in Sala Grande, condotta dall’attrice spagnola Rocio Munoz Morales, irrompe con un messaggio video drammatico con cui ha rinnovato l’appello a «non dimenticare quello che sta accadendo» rivolgendosi ai cineasti e a tutte le maestranze del cinema «perché la vostra voce conta».

Catherine Deneuve, premio alla carriera Leone d’Oro, fra Alberto Barbera e Roberto Cicutto



Molte le star che si sono avvicendate sul tappeto rosso , dalla politica al cinema alla moda. Dal ministro della Cultura Dario Franceschini al ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, il direttore Alberto Barbera e il presidente della Biennale Roberto Cicchitto hanno accolto, tra gli altri la madrina della Mostra Rocio Morales, l’attrice e compositrice Tessa Thompson (acclamata a gran voce dal pubblico), l’attrice francese Melanie Laurent, Adam Driver, Alejandro Inarritu, la modella Grace Elisabeth, Elisa Sedanoui, la giornalista Conchita De Gregorio, Paola Turani, Paolo Del Brocco, Cecilia Armani, Isabeli Fontana, Maria Carla Boscono.