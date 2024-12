A Capodanno clima stabile, ma nel fine settimana ritorna il freddo

Ultimi giorni di dicembre che vedono un robusto campo di alta pressione stazionaria sul Mediterraneo centrale con condizioni meteo asciutte su tutta l’Italia e cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud. Tra San Silvestro e il giorno di Capodanno da segnalare solo qualche foschia, con nebbia o nube basse su Pianura padana e regioni centrali tirreniche. Temperature di diversi gradi al di sopra delle medie del periodo con clima mite soprattutto in quota, almeno fino all’inizio di gennaio. Sono gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano che sul finire della settimana prevede invece un possibile fronte freddo in transito sulla nostra Penisola con veloce fase di maltempo e calo delle temperature.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD – Tempo stabile durante la giornata con cieli per lo piu’ soleggiati sulle regioni settentrionali, salvo nebbie e nubi basse su coste e pianure specie al primo mattino ed anche durante la giornata soprattutto sulla Liguria. In serata e nottata non sono attese variazioni con prevalenza di cieli sereni e nuovamente nebbie e nubi basse su Liguria e Pianura padana.

AL CENTRO – Tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni, salvo locali addensamenti bassi sulla Toscana. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto sereni. Nubi basse sulle coste tirreniche nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE – Condizioni di tempo stabile al Sud per tutto il giorno con cieli per lo piu’ soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne con prevalenza di cieli sereni e qualche innocuo disturbo nuvoloso sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in calo al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori ed in lieve rialzo al Sud Italia.

Previsioni meteo per domani 31 dicembre

AL NORD – Tempo stabile al mattino su tutte le regioni ma con nebbie e nubi basse su coste e pianure e sole prevalente altrove. Al pomeriggio ancora addensamenti bassi su Liguria e Pianura padana, soleggiato sugli altri settori. In serata e in nottata non sono attesi cambiamenti sostanziali con cieli sereni e nebbie e nubi basse su coste e pianure.



AL CENTRO – Tempo stabile al mattino con cieli sereni, ma anche nebbie e nubi basse specie sul versante tirrenico. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e locali addensamenti bassi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni e ancora nebbie e nubi basse specie su coste e pianure.