1 maggio: maxi sfilata online contro il coronavirus

YouTube ospiterà l’evento virtuale CR Runway con Irina Shayk, Adriana Lima e tutte le stars della moda. Tra i nomi coinvolti nell’evento spiccano, Kim Kardashian, Hailey Bieber, top model come Karlie Kloss, Virgil Abloh, Alexander Wang, Heron Preston, Alessandra Ambrosio, Ashley Graham, Winnie Harlow, Adriana Lima, Stella Maxwell, Carolyn Murphy, Julia Restoin Roitfeld, Irina Shayk, Amber Valletta. Inoltre è prevista una performance musicale internazionale a sorpresa.

ROMA – Il 1 maggio, Irina Shayk, Adriana Lima e moltissime altre top model saranno coinvolte in una maxi sfilata online su YouTube che durerà 30′ per raccogliere fondi contro il coronavirus.

L’evento CR Runway, organizzato in collaborazione con AmfAr, sarà presentato da Derek Blasberg, Direttore delle collaborazione beauty e fashion di YouTube, e tutte le modelle coinvolte indosseranno capi del proprio guardaroba seguendo da remoto le indicazioni di celebri professionisti del settore come Carine Roitfeld l’ex direttrice di Vogue Francia, che è a capo dell’intero show.

«Per la prima volta, parrucchieri e truccatori hanno dato vita alle loro visioni senza l’uso delle mani, le modelle hanno seguito le istruzioni da dietro la videocamera e ho imparato a modellare i look usando solo ciò che potevo vedere attraverso il mio telefono», ha commentato Carine Roitfeld a WWD.

Il primo evento CR Runway si era svolto a Firenze in occasione dei 90 anni di LuisaviaRoma, e visto il cast che si annuncia “stellare” siamo certi che la sfilata online del 1 maggio non sarà inferiore. Tra i nomi coinvolti nell’evento spiccano, Kim Kardashian, Hailey Bieber, top model come Karlie Kloss, Virgil Abloh, Alexander Wang, Heron Preston, Alessandra Ambrosio, Ashley Graham, Winnie Harlow, Adriana Lima, Stella Maxwell, Carolyn Murphy, Julia Restoin Roitfeld, Irina Shayk, Amber Valletta , ma anche stilisti tra cui Diane von Furstenberg, Virgil Abloh e Alexander Wang. Inoltre è prevista una performance musicale internazionale a sorpresa.

L’appuntamento per la diretta è fissato per il 1 maggio alle 22:00 e tutti i fondi raccolti attraverso YouTube andranno a favore del fondo AmfAr contro il coronavirus.