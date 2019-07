Sistema Siracusa: arrestato ex Pm Longo

La condanna a 5 anni per corruzione è diventata definitiva. Il procedimento a suo carico, denominato ‘Sistema Siracusa’, aveva al centro due avvocati, Piero Amara e Giuseppe Calafiore che, per anni, avrebbero pilotato indagini e fascicoli per avvantaggiare loro clienti di peso, ed era uno dei magistrati sui quali l’avvocato Amara poteva contare per aprire procedimenti paralleli con i quali controllare o inquinare fascicoli d’inchiesta di altre procure italiane.

ROMA – E’ stato arrestato all’aeroporto di Fiumicino l’ex pm di Siracusa Giancarlo Longo. E’ divenuta definitiva infatti la sentenza con cui il magistrato ha patteggiato la condanna a 5 anni, le dimissioni dalla magistratura e l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici: pertanto la Procura di Messina, che lo indagò e lo fece condannare, ha emesso l’ordine di carcerazione per espiazione della pena.

Longo aveva confessato di aver ricevuto somme e regali ed ha patteggiato la pena che ora dovrà scontare in carcere di 4 anni, un mese e 20 giorni avendo già subito un periodo in custodia cautelare in carcere. Longo era accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Il procedimento a suo carico, denominato ‘Sistema Siracusa’, nacque da un’indagine avviata dalla Procura di Messina, ed aveva al centro due avvocati, Piero Amara e Giuseppe Calafiore che, per anni, avrebbero pilotato indagini e fascicoli per avvantaggiare loro clienti di peso come i costruttori siracusani Frontino.

L’ormai ex-magistrato in cambio di mazzette e regali, aveva messo a disposizione la sua funzione di magistrato condizionando l’andamento dei procedimenti penali, ed era uno dei magistrati sui quali l’avvocato Amara poteva contare per aprire procedimenti paralleli con i quali controllare o inquinare fascicoli d’inchiesta di altre procure italiane.