Il "mito" del basket Kobe Bryant, muore per incidente in elicottero

L’elicottero è precipitato alle 10 del mattino (ore locali in California) sulle colline vicino a Los Angeles, in condizioni di meteo non ottimali a causa della nebbia: indagini in corso. La nebbia, come hanno confermato alcune fonti sentite dall’ agenzia di stampa americana AP-Associated Press, riduce la visibilità e potrebbe aver disorientato il pilota. L’ufficio del coroner della contea di Los Angeles ha annunciato che per il recupero dei corpi potrebbero volerci dei giorni, perché i resti dell’elicottero su cui viaggiava Kobe si trovano in una zona remota.

ROMA – L’elicottero che trasportava Kobe Bryant e sua figlia Gianna Maria Onore grande promessa della pallacanestro, era un Sikorsky S-7 bi-turbina prodotto nel 1991, un modello utilizzato anche in ambito governativo e militare. Ha volato per lo Stato dell’Illinois fino al 2015 poi è stato venduto. L’elicottero era partito alle 9:06 dall’aeroporto John Wayne di Orange County,e si è schiantato poco più di 40’ dopo nella zona di Calabasas, a ovest di Los Angeles, dopo essere salito intanto a oltre 609 metri di quota, e dopo aver sorvolato la città si è schiantato su una collina alta circa 420 metri, secondo i dati di Flightradar24.

Secondo i testimoni poco prima di precipitare alle 10 del mattino, sulle colline vicine a Los Angeles uno dei motori avrebbe emesso uno strano suono, anche se al momento la dinamica è ancora poco chiara e l’ultima parola l’avranno gli esperti dell’NTSB, l’ente americano che indaga sugli incidenti nel trasporto. Tra le altre cose, esamineranno la storia del pilota, i registri di manutenzione dell’elicottero, i registri del proprietario e dell’operatore, come ha spiegato in una conferenza stampa Jennifer Homendy membro del consiglio di amministrazione della NTSB .

L’elicottero di Bryant Kobe il cui soprannome era ‘Black Mamba’ quando ha colpito il suolo, stava volando a circa 160 nodi (296 km/h) e scendendo a una velocità di oltre 1219 metri al minuto. Kobe era diretto a Thousands Oaks, California, dove il Mamba avrebbe dovuto allenare una partita della squadra della figlia nella Mamba Cup un torneo con squadre maschili e femminili organizzato dalla sua Mamba Sports Academy, un progetto legato al basket della carriera post Nba del 41enne.Kurt Deetz, un pilota che faceva volare Bryant sul suo elicottero

“La probabilità di un guasto del motore gemello su quell’aeromobile? Semplicemente non accade”, ha detto al Los Angeles Times. Il Consiglio nazionale per la sicurezza dei trasporti, infine, in genere pubblica entro 10 giorni un rapporto preliminare che fornirà un sommario approssimativo di ciò che gli investigatori hanno appreso. Ma una rapporto completo sulla causa dell’incidente può richiedere un anno o più.

Anche se le autorità non hanno diffuso i nomi delle vittime, è confermata la presenza a bordo dell’elicottero di John Altobelli, coach di baseball all’Orange Coast College. Altobelli era a bordo con la moglie Keri e la loro figlia Alyssa, 13enne compagna di squadra di Gianna Bryant, secondo quanto riferito dalla famiglia del coach. Nell’incidente, oltre al pilota dell’elicottero che resta ancora senza nome, è morta anche Christina Mauser, assistant coach di Kobe nella squadra della figlia, come ha confermato il marito sui social network.

Le condizioni meteo non erano ottimali a causa della nebbia: la polizia locale aveva infatti non aveva fatto alzare in volo i propri elicotteri. La nebbia, come hanno confermato alcune fonti sentite dall’ agenzia di stampa americana AP-Associated Press, riduce la visibilità e potrebbe aver disorientato il pilota.

Secondo il database specializzato Aviation Safety Net Quello di ieri è il 43esimo esemplare precipitato . Nel 2017 – ultimo anno disponibile – l’International Helicopter Safety Team analizzando i dati di 49 Paesi (compresi quelli europei) calcola che gli incidenti, in totale, sono stati 239 e i morti 44, di questi 121 schianti (poco più della metà di quelli complessivi) e 20 vittime si sono registrati negli Stati Uniti.

L’ufficio del coroner della contea di Los Angeles ha annunciato che per il recupero dei corpi potrebbero volerci dei giorni, perché i resti dell’elicottero su cui viaggiava Kobe si trovano in una zona remota. Quando i primi soccorritori sono arrivati, hanno trovato detriti sparsi in un’area grande un quarto di acro avvolti tra le fiamme di un incendio innescato dallo schianto. All’indagine, come da prassi in questi casi, sta partecipando anche l’Fbi.

Le autorità domenica sera hanno isolato la zona. Il medico legale della contea di Los Angeles, il dott. Jonathan Lucas, ha affermato che il terreno accidentato ha complicato gli sforzi per recuperare i resti di Kobe Bryant, della figlia Gianna e delle altre sette persone a bordo dell’elicottero schiantatosi ieri nei pressi della metropoli californiana. Il medico stimato in almeno un paio di giorni il tempo necessario completare l’attività prima di poter effettuare le identificazioni dei corpi.

La tragica scomparsa della star dell’NBA ha sconvolto tutto il mondo dello sport e non solo. Molti gli atleti che sui propri social hanno voluto lasciare un messaggio per ricordare Black Mamba. “Profondamente triste nell’apprendere la straziante notizia della morte di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna”. Dopo il suo ritiro, i Lakers avevano ritirato entrambe le maglie usate da Kobe Bryant, la 8 e la 24, un onore mai riservato ad altri giocatori della franchigia californiana

Anche la stella della Juventus Cristiano Ronaldo si è unito al cordoglio per la morte del campione statunitense, scomparso tragicamente in un incidente in elicottero. “Era una vera leggenda e fonte d’ispirazione per tante persone. Mando le mie condoglianze alla famiglia, agli amici e alle famiglie di tutti coloro che hanno perso la vita nell’incidente – ha scritto l’attaccante portoghese in un post su Instagram – Rip Leggenda”.