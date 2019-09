Il murales Nadia Toffa sui muri di Taranto per renderle omaggio

TARANTO – I tarantini hanno voluto rendere omaggio con un murales in fase di ultimazione dedicato alla giornalista scomparsa Nadia Toffa, cittadina onoraria di Taranto morta un mese fa per un male incurabile conduttrice de Le Iene su Italia1, che è apparso ieri nel quartiere Salinella di Taranto .

Nadia Toffa più volte aveva raccontato e denunciato i problemi della città, a partire dall’inquinamento. La Toffa nel murale appare sorridente e con indosso la classica giacca nera su camicia bianca e cravatta nera, l’inconfondibile divisa degli inviati del programma di Italia Uno.

Anche Le Iene, sul loro profilo social, hanno ringraziato la città di Taranto, pubblicando le foto del disegno.