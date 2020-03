Elezioni suppletive in Umbria: vince la leghista Valeria Alessandrini

ROMA – Il centrodestra si aggiudica le elezioni suppletive relative al collegio uninominale Umbria 2 del Senato, con Valeria Alessandrini, già consigliera regionale della Lega, sostenuta anche da Fratelli d’ Italia e Forza Italia. Alessandrini si è aggiudicato il seggio a Palazzo Madama, succedendo a Donatella Tesei, eletta presidente della Regione Umbria a ottobre 2019.

La Alessandrini a scrutinio definitivo ha ottenuto il 53.74% dei voti. Distaccata di oltre 15 punti la candidata del centrosinistra, Maria Elisabetta Mascio fermatasi al 38.03% , mentre il cinque stelle Roberto Alcidi ha ottenuto il 7.49%.

“In Umbria si conferma un centrodestra unito e forte”, è stato il primo commento della Alessandrini. che ha aggiunto “E’ una grandissima soddisfazione e sono pronta a mettermi a disposizione del Paese“.

“La vittoria del centrodestra è netta e il successo personale di Valeria Alessandrini è altrettanto inequivocabile e lusinghiero, un forte incoraggiamento anche per la giunta regionale guidata dalla presidente Tesei che da oggi avrà in Senato un’ottima collega che prenderà il suo posto“, ha commentato Francesco Giro senatore di Forza Italia .