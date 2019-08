Di tutto di più

Il peggio dell’informazione dai media, social network e televisione. I selfie di Salvini, il ritorno di Scilipoti, i litigi social nel Pd, l’euforia di Renzi. Con la caduta del governo anche il livello delle dichiarazioni ha subito un collasso. Il premier che insulta il suo vice-premier nonchè ministro dell’ interno, Maria Elena Boschi dedica a Salvini un selfie ironico in bikini.

Giuseppe Conte durante il durissimo discorso al Senato, contro il suo ministro Salvini, elogiando i tanti risultati dell’esecutivo

“Abbiamo anche stabilito che il prossimo 26 ottobre sia la giornata nazionale dedicata alle tradizioni popolari e folkloristiche”

Luca Morisi l’uomo che cura “La Bestia” social di Salvini, su Twitter, ad ogni intervento del vicepremier

“Avete ascoltato l’intervento del Capitano al #Senato??? Magistrale, unico, eclatante: un fuoriclasse assoluto! Questo è un leader!!!”; “State seguendo??? Discorso STRATOSFERICO del Capitano”

La senatrice Pd Maria Elena Boschi, in bikini dalla spiaggia, con le amiche di sempre dedica un selfie a Salvini

“#CapitanFracassa Salvini dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago” (fonte: Twitter)

Matteo Salvini in aula, nel giorno delle dimissioni del premier Conte

“Per il popolo Italiano chiederò la protezione del Cuore Immacolato della Vergine Maria finché campo! Ne sono ultimo e umile testimone, l’ultimo degli ultimi!… Voi citate Saviano, io cito Papa Giovanni Paolo II. Ognuno è libero di rifarsi alle parole, alle opere, ai miracoli di chi meglio crede. San Giovanni Paolo II diceva: la fiducia non si ottiene con le sole dichiarazioni o la forza, bisogna meritarsela con i gesti concreti”

Il Senatore del Pd Matteo Renzi, interviene in aula nella discussione sulle dimissioni del premier Conte

“Signor ministro Salvini, rispetto la sua fede religiosa, la condivido, ma le ricordo di dare un occhio, ogni tanto, al capitolo 25 del Vangelo, ovviamente SECONDO MATTEO… ‘Avevo freddo, e mi avete accolto; avevo fame, e mi avete dato da mangiare…’”

Il commento di Denis Verdini su Salvini raccolto da Aldo Cazzullo

“Matteo (Salvini, ndr) non è ancora mio genero, e poi mi ascoltavano di più Berlusconi e l’altro Matteo…” , (fonte: Corriere della Sera)

A Palazzo Madama spunta pure il mitologico “responsabile” Domenico Scilipoti

“Dovrebbero fare tutti come me, anteporre l’interesse pubblico a quello personale…” (fonte: Corriere.it)

Il direttore del quotidiano Libero Vittorio Feltri su Roberto Saviano

“Saviano vuole che Salvini vada in galera. Esagerato. Noi saremmo già felici se lo scrittore andasse affanculo” (fonte: Twitter )

Matteo contro Matteo : il tweet del senatore Pd

“Salvini ha fatto un intervento di 10 minuti e mi ha citato 13 volte. Renzi, Renzi, Renzi… O è innamorato o è ossessionato. O tutti e due. #CapitanFracassa”

Pd, botte da orbi sui social: Calenda contro Scalfarotto

Calenda: “Scalfarotto 15 giorni fa: ‘Costretto a ribadire che dove c’è il M5S, non ci sono io‘“. Scalfarotto: “Calenda qualche tempo prima, ad aprile: ‘Serve un governo di transizione con Pd, M5S, Lega’. Ps: Carlo, te lo dice un amico. Smettila. Non stai facendo una gran figura“

Sandro Gozi e la sua foto con Giorgio Almirante

L’ex sottosegretario Pd e attuale responsabile per gli Affari Europei del governo francese commenta così la foto rispolverata dal Primato Nazionale – giornale online vicino a Casa Pound – che lo ritrae, giovanissimo, accanto a Giorgio Almirante, storico leader Msi: “Avevo 16 anni, il mio migliore amico era il segretario locale del Fronte della Gioventù: un po’ per amicizia e un po’ per curiosità mi sono avvicinato e ho subito capito che non era roba per me. Venivo da una famiglia di centrosinistra, e in un certo qual modo è stato un atto di ribellione. D’altra parte mi pare che Salvini frequentasse il centro sociale Leoncavallo…”. Replica il Primato Nazionale: “Gozi fu tesserato almeno fino al 1990, quando aveva 22 anni e frequentava l’università. Dunque una militanza durata almeno 6 anni e ben oltre l’adolescenza”

La parlamentare Daniela Santanchè (Fdi) fa il punto politico dalla spiaggia del Twiga, con un video su Instagram . Ma tutti sono distratti dallo sfondo…

“Alle spalle di Daniela Santanchè si vede un uomo intento a farsi la doccia, sciacquandosi anche nelle zone intime…” (fonte: Corriere.it)

Il calciatore Luca Toni campione del mondo a Germania 2006 intervistato

“No all’inciucio, andiamo al voto!”. Salvini rilancia l’intervista sui social e commenta: “Grande bomber!” (fonte: La Verità )

La vicepresidente della Camera Mara Carfagna deputata di Forza Italia commenta su alcune “presunte rivelazioni”

“Non ho cenato con Matteo Renzi, né ho mai pregato Silvio Berlusconi di salvaguardare la mia posizione personale. Sono chiacchiere da comari, degli stessi che hanno ridotto Forza Italia al 6%”

L’ex parlamentare forzista Antonio Razzi star di “Ballando con le stelle” intervistato :

“Il 15 settembre partirò per la Corea del Nord, incontrerò tutti i grandi capi nordcoreani. Glielo consiglio io come fare con Trump. Poi ho una chicca in serbo, a settembre uscirò con un nuovo libro, ‘Te lo dico da Nobel’. Lei si ricorda che io ho proposto Trump e Kim Jong-un per il Nobel? Il libro parla di quello, e non solo” (fonte: il Tempo)

Emanuele Filiberto su Facebook : “Italiani mi chiamano”

“Lo faccio alla Salvini… Sto ricevendo milioni di messaggi di italiani stufi di questa Repubblica delle banane e del comportamento ridicolo dei suoi politici… Che facciamo????” ( fonte: AdnKronos)