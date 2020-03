Coronavirus, Il bollettino del 30 marzo: 101.739 casi positivi, 11.591 i decessi.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 27.795 ; 3.981 sono in terapia intensiva ( +75 , crescita del 1,9% ), mentre 43.752 sono attualmente in isolamento domiciliare fiduciario.

ROMA – Dall’inizio dell’epidemia di CoronaVirus , sono 101.739 i casi di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 ( 4.050 persone in più rispetto a ieri per una crescita del + 4,1% ) In Italia. Questi i dati “ufficiali” forniti dalla Protezione civile.

Sicilia

Catania 448

Messina 305

Palermo 253

Enna 195

Siracusa 89

Trapani 71

Agrigento 89

Caltanisetta 70

Ragusa 35

In fase di definizione/aggiornamento: 0