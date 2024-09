Sinner vince gli Us Open battendo Fritz in tre set. E’ il primo italiano a vincere il torneo

Ancora una volta grazie a Jannik Sinner il tennis italiano vive un’altra giornata di gloria e conquista lo US Open, battendo Taylor Fritz 6-3 6-4 7-5 , aggiudicandosi il secondo Slam della sua carriera portando a casa un assegno da tre milioni di dollari, dopo l’Australian Open all’ inizio dell’ anno. Se dopo aver vinto a Melbourne aveva dedicato il titolo ai genitori che lo avevano lasciato libero di scegliere la propria strada, questa volta le perole sono per sua zia malata: “Oltre al campo c’è soprattutto la vita – ha detto al microfono Sinner emozionato ed emozionando tutto il centrale di Flushing Meadows – e voglio dedicare questo titolo a mia zia perché sta male e non so per quanto tempo l’avrò ancora nella mia vita. È bello poter condividere questo momento con lei. Se c’è un augurio che posso fare a tutti è la salute“.

Non c’era modo migliore di vincere per Sinner per dimenticare gli ultimi mesi difficili vissuti , risultando positivo senza volerlo e saperlo al Clostebol, con tutte le polemiche che ne sono conseguite, arrivando a dimezzare il suo team separandosi dal preparatore Umberto Ferrara e il fisioterapista Giacomo Naldi. I numeri di Jannik sono incredibili: con questa vittoria ha superato il tetto degli 11.000 punti in classifica (11.180 da domani), ottavo giocatore in assoluto a riuscirci nell’era del computer. Per il numero 1 del ranking mondiale si tratta del 16° titolo in carriera: eguagliato il bilancio stagionale di Carlos Alcaraz che nel 2024 ha aggiunto al proprio curriculum i due titoli Slam di Roland Garros e Wimbledon.