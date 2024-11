Salvatore Luongo nuovo comandante generale dei carabinieri

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina di Salvatore Luongo , attuale vicecomandante generale, come nuovo comandante generale dei Carabinieri al posto di Teo Luzi, che andrà in pensione.Sessantadue anni, napoletano, il nuovo comandante della quarta forza armata nazionale ha una lunghissima esperienza in studi giuridici e strategici ma anche sul campo. Ha comandato a Roma il nucleo radiomobile, prima ancora quello motociclisti, poi le compagnie Casilina e Trastevere, ed è diventato anche comandante provinciale così come lo è stato a Milano. Dal dicembre 2023 è stato comandante interregionale carabinieri Podgora, sempre nella Capitale.

“Un ringraziamento sentito al generale Teo Luzzi per la capacità e la passione con cui ha guidato l’Arma in questi anni e per tutta la sua vita dedicata al servizio dei cittadini. Buon lavoro al generale Luongo, che sale al vertice dell’Arma dei Carabinieri, nella certezza che la sua lunga esperienza lo vedrà protagonista di una positiva azione a tutela dei cittadini e a difesa delle tradizioni e delle funzioni preziose dell’Arma dei Carabinieri“. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “Come i suoi predecessori potrà trovare nei gruppi parlamentari di Forza Italia un riferimento saldo e solido, sempre al servizio dei carabinieri e di tutte le Forze dell’Ordine, delle Forze Armate perché per noi la tutela del popolo in divisa è una assoluta priorità quotidiana“.

“La nomina del generale Salvatore Luongo a Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri è per gli italiani la certezza che la Benemerita potrà continuare a contare su una guida autorevole e sicura nel solco della sua grande tradizione”. Lo afferma Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei deputati e componente della commissione Difesa di Montecitorio. “Al generale Teo Luzi – prosegue il deputato di FI – i ringraziamenti per aver servito e adempiuto al suo ruolo nella maniera esemplare che ha segnato tutta la carriera di un grande servitore dello Stato. Con il generale Luongo sono certo che l’Arma saprà affrontare le sfide di un tempo complicato: la visione, l’esperienza e l’ancoraggio saldo ai valori della Costituzione lo accompagneranno in questo percorso accanto a tutti i carabinieri d’Italia“