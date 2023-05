Prevenzione: avviato dall’ ASL Taranto il “Progetto Cuore”, in collaborazione con ISS e Ministero della Salute.

Sono state avviate questo mese, a Statte (Taranto) , le visite del “Progetto Cuore” (Italian Examination Health), l’indagine nazionale, coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, con la partecipazione attiva della ASL Taranto, per potenziare i programmi di sorveglianza, prevenzione e contrasto delle malattie croniche non trasmissibili.

A partire dalle scorse settimane ad un campione selezionato casualmente tra gli uomini e le donne di età compresa fra i 35 e i 74 anni residenti a Statte, è stato inviato via posta un invito a partecipare. L’adesione è volontaria e consiste nell’effettuazione presso il Poliambulatorio di Statte di alcuni semplici esami, come la misurazione di pressione, peso e altezza, ma anche il prelievo di sangue e l’analisi delle urine. Gli esami sono completamente gratuiti e la partecipazione all’indagine si completa con la raccolta di informazioni sugli stili di vita attraverso brevi questionari somministrati dal personale Asl.

Gregorio Colacicco direttore generale di Asl Taranto

“La prevenzione riveste un ruolo indispensabile per la salute di tutti noi – ha affermato il direttore generale di Asl Taranto, Gregorio Colacicco – è fondamentale aderire ai progetti come questo che stiamo portando avanti, per l’ISS e il Ministero della Salute, a Statte. Individuare i fattori di rischio prima che eventuali malattie si manifestino o si cronicizzino significa stare un passo avanti e poter mettere in atto comportamenti e azioni virtuosi per vivere meglio.”