POSTE ITALIANE UFFICIALIZZA L’ACQUISIZIONE DEL GRUPPO NEXIVE

di REDAZIONE ECONOMIA

Poste Italiane S.p.A. con un proprio comunicato ha reso noto che, a seguito delle deliberazioni assunte dal proprio Consiglio di Amministrazione e della firma dell’accordo preliminare annunciata il 16 novembre 2020, è stata completata l’acquisizione, da PostNL European Mail Holdings BV e Mutares Holding – 32 GmbH, dell’intero capitale sociale di Nexive Group S.r.l. (“Nexive”).

L’operazione è stata valutata con tempestività ed attenzione agli interessi di mercato e a quelli occupazionali a seguito del procedimento avviato e gestito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento del 22 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 75 del DL 14 agosto 2020 n. 104,

Il prezzo d’acquisto dell’intero capitale di Nexive è stato concordato pari a € 34,4 milioni, sulla base di un Enterprise Value di € 50 milioni e di un indebitamento netto di € 15,6 milioni.