Per Die Welt, Fitto vicepresidente con delega a economia e Pnrr

Raffaele Fitto sarà o dovrebbe essere vice presidente esecutivo della Commissione europea con delega all’economia e al Pnrr. Lo scrive il quotidiano tedesco Die Welt che dà alcune anticipazioni sulla composizione della prossima Commissione di Ursula von der Leyen.

I vice presidenti esecutivi saranno quattro. Il lettone Valdis Dombrovskis dovrebbe essere il vicepresidente esecutivo incaricato di occuparsi delle questioni “dell’allargamento e della ricostruzione dell’Ucraina”. La socialista spagnola Teresa Ribera, già ministra per la Transizione ecologica, sarà responsabile della “transizione” in qualità di vicepresidente esecutiva. A guidare “Industria e autonomia strategica” sarà il liberale francese Thierry Breton.

L’olandese Wopke Hoekstra dovrebbe essere il nuovo commissario europeo al Commercio . Il nuovo commissario europeo per l’energia sarà l’attuale ministro dell’industria ceco Josef Sikela.

Giorni fa, la von der Leyen ha avviato una serie di consultazioni con gli Stati membri – in particolare quelli più piccoli – per esortarli a rivedere le loro nomine per inserire qualche nome femminile in più. In particolare, hanno riferito i media maltesi, l’attenzione si è concentrata su La Valletta dove il premier Robert Abela ha proposto il suo capo di segreteria, Glenn Micallef. Von der Leyen avrebbe preferito una donna, magari con una riconferma della commissaria uscente, Helena Dalli, che aveva la delega proprio alla Parità.

Le prime sette donne nominate per il Collegio sono : la presidente tedesca Ursula von der Leyen; l’estone Kaja Kallas (futura Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera nonché vice presidente della Commissione); la vice presidente uscente Dubravka Suica (Croazia); la ministra agli Affari europei svedese Jessika Roswall; l’eurodeputata finlandese Henna Virkkunen e le già citate Ribera (Spagna) e Albuquerque (Portogallo).