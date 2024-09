Ottobre inizia col maltempo: weekend bagnato

L’ultimo weekend di settembre vedrà la perturbazione atlantica al momento sull’Europa occidentale raggiungere il Mediterraneo. Condizioni meteo instabili nella giornata di sabato soprattutto su Nord-Est e settori adriatici dove non mancheranno temporali. Deciso miglioramento invece per domenica ma con l’ingresso di aria più fresca che porterà le temperature a scendere anche di 4-5 gradi al di sotto delle medie del periodo. Breve rimonta dell’alta pressione all’inizio della prossima settimana con tempo più stabile ma non per molto. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano ci mostrano un avvio di ottobre con una nuova possibile fase di maltempo per l’Italia, a causa del vivace flusso atlantico che dovrebbe inviare nuovi impulsi perturbati sul Mediterraneo.

Previsioni meteo per sabato

Al Nord

Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse sul Triveneto, più asciutto altrove. Al pomeriggio tempo instabile con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori; neve a quote alte sulle Alpi. In serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo con nuvolosità e precipitazioni sparse. Neve fin verso i 1600-1700 metri.

Al Centro

Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto, precipitazioni attese tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio ancora instabilità con isolati piovaschi in Abruzzo. In serata e nottata ancora qualche pioggia sui versanti Adriatici, sereno o poco nuvoloso altrove.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino piogge sparse tra Campania e Molise, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia settentrionale, ampi spazi di sereno sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la penisola

Previsioni meteo per domenica

Al Nord

Tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne con ampi spazi di sereno ovunque.

Al Centro

Tempo asciutto al Centro per tutta la giornata con nuvolosità irregolare al mattino sui settori adriatici e ampie schiarite altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto sempre con ampi spazi di sereno.

Al Sud e sulle Isole

Giornata all’insegna del bel tempo con tempo asciutto e cieli soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte non sono previste variazioni con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola