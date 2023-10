Morta la mamma di Michele Emiliano. L’abbraccio al governatore da tutte le forze politiche

La triste notizia è stata da l fratello del governatore, Alessandro, sui socialnetwork annunciando il decesso della signora Franca Lattarulo, 89 anni, mamma del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Il fratello Alessandro ha pubblicato le ultime parole dell’adorata madre: “Lasciatemi andare da papà e siate bravi e onesti come sempre siete stati e come vi ho insegnato”.

Alla triste notizia hanno fatto seguito una valanga di messaggi di cordoglio , a partire della sua opposizione più dura, il gruppo regionale di Fratelli d’Italia che si è stretto al presidente Michele Emiliano per la perdita della cara mamma, con una nota stampa: “Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia si stringe al presidente Michele Emiliano per la perdita della cara mamma. A lui e a tutta la sua famiglia la sincera vicinanza” seguiti su Facebook dal Pd pugliese: “A nome di tutta la comunità del Pd Puglia voglio esprimere sentite condoglianze al Presidente Michele Emiliano – ha scritto Domenico De Santis, segretario regionale e vice capo di gabinetto in Regione -. Tutte le iscritte e gli iscritti, in queste ore di dolore, esprimono cordoglio e vicinanza al fondatore del Partito Democratico pugliese. La signora Franca ha rappresentato, per chi ha avuto l’opportuna di conoscerla, un esempio di virtù e rettitudine, una donna del Sud, orgogliosa dei propri figli e pronta a regalare consigli preziosi. Un abbraccio ad Alessandro, Simonetta, i nipoti e i parenti tutti“.

Cordoglio ed un ricordo anche da parte dell’ex presidente della Regione Nichi Vendola : “Una donna dolcissima e saggia, a cui era impossibile non volere del bene“. “In questo momento di profondo dolore ci stringiamo al presidente e ai suoi cari”, scrivono dal gruppo del M5s Puglia. Vicinanza al presidente anche dai consiglieri regionali di Azione, con le condoglianze di Fabiano Amati, Ruggiero Mennea e Sergio Clemente .

Cordoglio anche dalla presidente del Consiglio, Loredana Capone , che ha espresso il suo sentito, affettuoso, cordoglio “al presidente Emiliano ed alla sua famiglia, per la scomparsa della signora Franca, donna di grande cultura ed umanità“. Il cordoglio è stato bipartizan :”A nome di tutta Forza Italia Puglia esprimiamo sincera vicinanza al presidente Emiliano per la grave perdita della mamma“, scrivono il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, ed il vice vicario, Dario Damiani. “Siamo vicini al presidente Emiliano per la scomparsa dell’amata madre“, hanno aggiunto i consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Napoleone Cera, Paolo Dell’Erba e Massimiliano Di Cuia.

Al presidente Michele Emiliano, ad Alessandro e Simonetta le condoglianze di tutti noi del Corriere del Giorno. I funerali si svolgeranno lunedì alle 17 chiesa San Ferdinando, a Bari.