Meloni, incontro con Trump: “Verrà in Italia”. Il presidente Usa: “Un’amica, leader speciale”

Trump accetta l'invito per una visita ufficiale in Italia. Il presidente americano: "Meloni gran persona, intesa si farà al 100%"

Incontro alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni : al centro dell’incontro, in particolare, la questione dei dazi. Dopo il bilaterale, i due leader hanno risposto alle domande nello Studio Ovale. “Il primo ministro Meloni sta facendo un fantastico lavoro, è un onore averla qui. Tutti la amano e la rispettano, non si può dire una cosa del genere di tante persone. E’ diventata un’amica, abbiamo un ottimo rapporto con l’Italia. Abbiamo parlato di commercio, è una persona davvero speciale“, queste le parole di Trump ai giornalisti, che ha accettato l’invito della Meloni per una visita “ufficiale” in Italia.

Tra le domande dei giornalisti anche quelle sulla guerra tra Ucraina e Russia . “Per quello che riguarda la guerra in Ucraina, c’è stata un’invasione e l’invasore è Putin. Oggi insieme stiamo lavorando per arrivare in Ucraina ad una pace giusta e duratura, anche oggi abbiamo condiviso i nostri sforzi su questo fronte”, ha dichiarato la Meloni. ‘‘L’Italia è stata molto utile nel sostegno all’Ucraina’‘, ha chiosato Trump.

“Non considero il presidente ucraino Zelensky responsabile” – ha aggiunto il presidente americano – Non sono felice del fatto che la guerra sia iniziata. Non sono contento di lui e non sono contento di nessuno che è coinvolto nella guerra. La Russia è molto più grande, se sei furbo non ti farai trascinare in guerra… Se io fossi stato presidente, la guerra non sarebbe scoppiata. Non incolpo Zelensky, ma non sono un suo fan…“.

Le dichiarazioni della Meloni prima dell’incontro

“Sono sicura che possiamo fare un accordo, e sono qui per dare una mano”, ha detto la premier Meloni parlando sui negoziati tra Unione europea e Usa. “Voglio invitare il presidente Trump in visita ufficiale in Italia e capire se c’è la possibilità, quando viene, di organizzare un incontro con l’Unione europea”, ha proseguito la presidente del Consiglio.

“Penso che la cosa migliore sia parlare francamente delle esigenze che ognuno di noi ha e trovarci a metà strada… Sono qui per cercare la strada migliore per renderci più forti sulle due sponde dell’Atlantico. Qualcuno mi definisce una nazionalista dell’Occidente. Non so se sia la definizione giusta, ma sono sicura che insieme siamo più forti“.

Capitolo difesa: Trump da sempre chiede un impegno maggiore ai membri europei della Nato. “L’Italia si presenta al prossimo vertice della Nato annunciando di aver aumentato le spese al 2% del Pil, come richiesto. L’Europa, come sapete, è impegnata a fare di più, sta lavorando sugli strumenti per aiutare gli Stati membri” ad “aumentare la spesa per la difesa. Siamo convinti che tutti debbano fare di più”, ha detto Meloni.

“Ci arriverà”, ha chiosato Trump parlando della possibilità che l’Italia arrivi a spendere il 2% del Pil per la difesa. E’ abbastanza? “Non è mai abbastanza“, ha detto il presidente americano sorridendo.

Le dichiarazioni di Trump prima dell’incontro

Trump rispondendo alle domande sulla leader italiana, ha detto: ”Meloni ha tanto talento. E’ una giovane leader, sono molto orgoglioso di trovarmi qui con lei, non può andare meglio di così”, ha detto ”Ritengo che abbia svolto un ottimo lavoro in Italia, siamo molto fieri di lei”, ha aggiunto Trump. “E’ uno dei veri leader del mondo. Penso che sia un ottimo primo ministro e penso che stia facendo un lavoro fantastico”, ha aggiunto.

Sul tema dei dazi Trump ha detto “avremo pochissimi problemi per raggiungere un accordo con l’Unione europea e con chiunque altro. Abbiamo qualcosa che tutti vogliono”, riferendosi al mercato e ai consumatori americani. Il presidente americano si è sicuro “al 100% che ci sarà un accordo commerciale” con l’Unione Europea.