Mattarella, messaggio al Papa: “Italia lavora per favorire soluzione pacifica conflitti”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha dedicato una parte rilevante del suo messaggio di fine anno alla guerra e alle “barbarie” che “non risparmiano neppure le festività”,integrale). “Mai come adesso la pace grida la sua urgenza“, ha detto il Capo dello Stato sottolineando che pace “non significa sottomettersi alla prepotenza di chi aggredisce”. Mattarella ha ricorda anche che la spesa per armamenti “ha toccato quest’anno la cifra record di 2.443 miliardi di dollari”, “Otto volte di più di quanto stanziato alla recente Cop 29, a Baku, per contrastare il cambiamento climatico, esigenza, questa, vitale per l’umanità“. Una “sconfortante proporzione“, la definisce il Presidente della Repubblica che ha ricordato anche Cecilia Sala, la giornalista in carcere in Iran dal 19 dicembre: “Interpreto, in queste ore, l’angoscia di tutti” per la sua detenzione: “Le siamo vicini – ha detto Mattarella – in attesa di rivederla al più presto in Italia”.

Nel suo decimo discorso di fine anno ha riservato spazio anche alla salute , le “lunghe liste d’attesa per esami” e le “numerose persone che rinunciano alle cure e alle medicine perché prive dei mezzi necessari”, fino alla “disuguale disponibilità di servizi” tra Nord e Sud e un pensiero anche ai detenuti oltre che una dura condanna del fenomeno dei femminicidi. “La speranza siamo noi. Il nostro impegno. La nostra libertà. Le nostre scelte”, ha detto nrl suo discorso.

“L’Italia, che ha nel ripudio della guerra, nel rifiuto della pena di morte, nel riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali, e nel perseguimento di pace e giustizia tra le Nazioni i capisaldi della sua Carta costituzionale, non potrà che contribuire a favorire la soluzione pacifica dei conflitti in atto e l’individuazione di percorsi di crescita equa e sostenibile, con lo sguardo rivolto soprattutto alle più giovani generazioni. Senza di esse, infatti, sarebbe illusorio l’esercizio stesso della speranza. Sono certo, Santità, che gli italiani tutti si uniscano all’augurio sincero che ho il piacere di rivolgerLe per il Suo benessere personale e spirituale, nonché per la feconda prosecuzione dell’opera che Ella svolge al servizio della Chiesa cattolica e dell’Umanità”. Ad affermarlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel messaggio inviato al Papa Francesco.