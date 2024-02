Massimo Frascella nuovo Head of Design Audi

Massimo Frascella è il nuovo Responsabile del Design Audi. Il prossimo 1° giugno sostituirà Marc Lichte che assumerà un nuovo ruolo all’interno del Gruppo. Frascella, diplomato all’Istituto d’Arte Applicata & Design di Torino, ha iniziato la propria carriera presso la Carrozzeria Bertone. Ha poi ricoperto diversi incarichi presso Ford Motor Company e Kia.

Dal 2011, Frascella (52 anni) ha rivestito ruoli di primo piano in Jaguar Land Rover, da ultimo come Responsabile del Design di entrambi i Marchi. “Entrare in Audi rappresenta un momento speciale della mia vita. Sono onorato di assumere il ruolo di Chief Creative Officer e di guidare un team dal grande talento che porterà il Brand a toccare nuove vette in tema d’innovazione e personalità stilistica – commenta Massimo Frascella – Credo fortemente nel potere del design d’ispirare, connettere e guidare il cambiamento, e sono qui per alimentare e promuovere la creatività come cuore pulsante del Marchio”.

Frascella continua: “La semplicità è alla base del mio approccio al design, basato su progetti privi di elementi superflui e che non seguono le tendenze. Per questo ci affideremo a stilemi raffinati e senza tempo”.

Massimo Frascella nuovo Responsabile del Design Audi

Con Massimo Frascella, l’Azienda definirà lo stile delle future generazioni dei modelli Audi . Nei prossimi anni, molteplici innovazioni tecnologiche sono destinate a modificare in modo decisivo forme e funzioni delle vetture. Per questo motivo, Audi ha rinnovato il proprio Dipartimento Design così che riporti direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Gernot Döllner, CEO di Audi AG, afferma: “Il design è parte integrante del DNA Audi. Ecco perché, soprattutto in questa fase di trasformazione tecnologica, il ‘Vorsprung durch Technik’ deve essere immediatamente percepibile tanto esternamente quanto all’interno dell’abitacolo di tutti i nuovi modelli dei quattro anelli. Massimo Frascella farà in modo che i veicoli Audi incarnino l’identità del Brand attraverso un linguaggio stilistico inconfondibile ed emozionale. Semplicità e proporzione delle forme sono al centro della sua filosofia. Valori che si adattano perfettamente all’immagine Audi”.

Marc Lichte, direttore del Reparto Design Audi dal 2014