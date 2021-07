M5S IN CALO, CRESCE LeU NEL SONDAGGIO SUPERMEDIA AGI/YOUTREND

di REDAZIONE POLITICA

Nell’ultima Supermedia AGI/YouTrend si manifesta ancora una volta e pienamente il calo nei consensi accusato dal M5S nei giorni successivi allo scontro Conte-Grillo, ed è un calo consistente (circa 1 punto e mezzo). Tutti gli altri partiti restano sostanzialmente stabili, con l’eccezione di Articolo 1 e Sinistra Italiana, che guadagnano quasi mezzo punto a testa. In questo modo, le due componenti di quella che fu lista Liberi e Uguali ottengono complessivamente il loro dato più alto (4,5%) dall’inizio della legislatura.

Lega 20,4 (perde il -0,1)

FdI 20,2 ( cresce del +0,1)

PD 19,4 ( cresce del +0,2)

M5s 15,0 (perde il -1,7)

Forza Italia 7,7 ( cresce del +0,1)

Azione 3,4 ( cresce del +0,1)

Italia Viva 2,2 ( cresce del +0,1)

Sinistra Italiana 2,1 ( cresce del +0,2)

Art.1-Mdp 2,1 ( cresce del +0,3)

+Europa 1,7 (=)

Verdi 1,6 (=)

Maggioranza Draghi 72,8 (perde il -0,8) così composto:

– giallorossi (Pd-M5s-Mdp) 36,6 (perde il -1,1)

– centrodestra (Lega-Forza Italia- Cambiamo-Toti) 28,9 ( cresce del +0,1)

– centro liberale 7,3 ( cresce del +0,2)

Opposizione destra (Fratelli d’ Italia) 20,2 ( cresce del +0,1)

Opposizione sinistra (Sinistra Italiana) 2,1 ( cresce del +0,2)

Centrodestra 49,1 ( cresce del +0,2 )

Centrosinistra 26,7 ( cresce del +0,4 )

M5s 15,0 ( perde il -1,7 )

LeU 4,2 ( cresce del +0,5 )

Altri 5,0 ( cresce del +0,5 )