Luna Rossa vince e pareggia i conti con Ineos: 2-2

Luna Rossa trova la forza per reagire al problema subito alla randa dove si è rotta una stecca che ha bucato la vela e subisce il 2-1 senza senza neanche poter gareggiare nel 3° match, ed allora l’equipaggio Prada Pirelli mette in mostra una prestazione pressochè perfetta nel 4° match con una partenza spettacolare di Bruni e Spithill che mettono subito la prua davanti a quella di Sir Ben Ainslie che in due occasioni nel pre partenza presenta protesta ma viene rifiutato. E così Luna Rossa si lascia dietro lo specchio di poppa gli spiacevoli pensieri di questo avvio di domenica trionfando allo sprint in un finale thrilling. La finale di Louis Vuitton Cup è ancora in parità: Luna Rossa-Ineos Britannia 2-2

Un successo importantissimo per Luna Rossa, che dopo la terza regata, praticamente mai disputata, si era ritrovata sotto 2-1 . La sfortuna, che ieri aveva privato i britannici della vittoria facendogli mancare il vento nelle vele mentre erano in vantaggio, ha restituito loro il mal tolto con gli interessi. Poco prima della partenza, Luna Rossa ha infatti accusato un problema alla randa ed è stata squalificata perché il vento ha soffiato regolare solo nel momento in cui non poteva prendere il via, visto che aveva ancora a bordo i tecnici impegnati nella riparazione.

L’ultimo bordo di poppa è stato col fiato sospeso. Luna Rossa ha continuato a volare sulle onde (fino a 55,2 nodi, ovvero 102,2 chilometri l’ora), vedendo il traguardo ed il pareggio a portata di mano, fino a tagliare la linea immaginaria con un vantaggio ridottosi a 4″. Pochi, abbastanza per agguantare il successo. Non c’é però tempo per festeggiare: già domani si torna in acqua per i match race 5 e 6. Doveva essere giorno di riposo, ma verrà sfruttato per recuperare le regate non disputate sabato a causa del poco vento.