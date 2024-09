Louis Vuitton Cup, ancora Luna Rossa: è 4-0 su American Magic

Luna Rossa inarrestabile vince anche la quarta regata portandosi sul 4-0 nella serie di semifinale della Louis Vuitton Cup, al meglio delle nove regate. Lo scafo argentato è baciato dal sole di Barcellona, e domina American Magic nel terzo round della semifinale , portando così ad una sola vittoria per raggiungere la finale, dove affronterebbe la vincente tra Ineos e Alinghi con gli inglesi avanti al momento per 3-0.

Domani secondo match race di giornata per Luna Rossa avrà il primo match point per chiudere la semifinale . La barca italiana ha chiuso la seconda giornata con un’altra doppietta, portando la serie sul 4-0. I timonieri Spithill e Bruni confermati con i trimmer Tesei e Molineris nella quarta sfida contro American Magic mentre tra i cyclor Kirwan e Simion hanno preso il posto di Liuzzi e Gabbia insieme ai confermati Voltolini e Rosetti , hanno avuto la meglio nel duello di pre partenza , così lanciando lo scafo argentato in testa nel primo lato di bolina.

Il team americano a differenza del match race che ha aperto la giornata è stato in gara fino agli ultimi metri dell’ultimo lato di poppa dopo un duello serrato ingaggiando con Luna Rossa. Il team italiano al termine del quinto lato arrivato con 3” all’ultimo cancello ha controllato il rientro di American Magic fino all’ultimo incrocio mure a dritte che ha sancito il successo per 2 secondi, e domani ha la possibilità di chiudere il confronto con il challenger statunitense così come accaduto nel 2021, quando si chiuse 4-0, e domani si potrebbe conquistare il posto per la finale sfidanti con un 5-0. Per Luna Rossa, sarebbe in caso di passaggio del turno, la sua quarta finale del torneo “sfidanti” dopo quelle del 2000, 2013 e 2021.