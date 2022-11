L’omicida delle escort a Roma aveva filmato l’uccisione delle donne cinesi. Nel cellulare trovati foto e video “raccapriccianti”

Giandavide De Pau ha filmato con il suo cellulare il brutale assassinio di due delle tre prostitute in due video: uno della durata di 14 minuti ed un’altro di 42 minuti. Il filmato a un certo punto diventa nero, ma continua la registrazione audio e si ascoltano le urla delle cinesi mentre venivano trucidate dal loro omicida nell’appartamento dove si prostituivano in via Riboty, a pochi metri del palazzo di Giustizia di piazzale Clodio . Dopodichè imprudentemente ha lasciato il cellulare con le prove della sua colpevolezza nell’appartamento e si è recato in via Durazzo, alle spalle del Tribunale di Pace ed a un centinaio di metri dalla compagnia Trionfale dei Carabinieri, per uccidere la escort colombiana.

È stata questa la prova inconfutabile che ha incastrato il pregiudicato 51enne romano difeso dall’avvocato Alessandro De Federicis del foro di Roma, durante l’interrogatorio di garanzia. La pm Antonella Pandolfi gli ha mostrato il video e fatto ascoltare l’audio all’indagato il quale per evitare di risentire il martirio di cui lui stesso è stato l’autore si è messo le mani sulle orecchie. Una prova importante contenuto nell’ordinanza di custodia cautelare che ha confermato il carcere per De Pau .

I due video recuperati dagli investigatori sono stati registrati alle ore 10.23 e alle 10.38 e come scrive il gip Mara Mattioli nella convalida d’arresto “Documentano in maniera incontrovertibile e raccapricciante l’omicidio delle due donne cinesi commesso da Giandavide De Pau dopo aver consumato con le stesse rapporti sessuali ed aver preteso di rimanere solo mandando via altri clienti. Dopo qualche secondo De Pau sposta il telefono e si inquadrano le scarpe che lo stesso indossa, dopodiché il telefono viene appoggiato oscurando la telecamera ma continua ad essere registrato l’audio e si sente entrare nella stanza l’altra donna cinese. Al minuto 1.09 si sentono rumori e la donna urlare fortemente, ma il suono giunge come soffocato – continua a scrivere il gip – entra l’altra donna che chiede “cosa fai a lei”, subito dopo si sentono le urla strazianti anche della seconda donna che viene aggredita, poi si sente prima il rumore di una porta che sbatte e poi il rumore più forte di un’altra porta, probabilmente quella di ingresso che viene aperta e dal minuto 2.41 si sente il rantolo di Xiuli Guo in fin di vita ritrovata agonizzante sul pianerottolo; dopo qualche minuto si sente la voce del portiere e poco dopo dei soccorritori“.

I video infatti mostrano inizialmente in modo esplicito De Pau impegnato in un rapporto sessuale con la prima delle due cinesi, completamente nuda, mentre pronuncia nei suoi confronti frasi aggressive e volgari. Dopodichè l’uomo sposta il telefono che gli inquadra le scarpe da ginnastica con gomma bianca, poi appoggia lo smartphone oscurando le riprese ma lasciando in funzione l’audio. Nell’ audio si sente De Pau chiedere alle due cinesi se l’altro cliente in attesa è andato via, perché voleva avere un rapporto con entrambe dicendosi disposto a pagare più denaro di quello concordato. Si ode il rumore di apertura una cerniera che si apre e una delle due donne che diceva “io non prendo” rifiutando un’offerta di droga. De Pau riprende telefono ed inquadra la seconda cinese con la quale ora sta avendo un rapporto, e poco dopo le chiede qualcosa da bere.

Le due vittime cinesi del pluriomicidio di Prati hanno un nome : sono Yang Yun Xiu, di 45 anni e Li Yanrong, di 55 anni che sono state identificate grazie al prezioso ed efficiente lavoro della Polizia Scientifica e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma.

E’ stato accertato anche il “giallo” dell’ auto di De Pau , rinvenuta il venerdì in via dell’Acqua Vergine dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale e recuperata da un carro attrezzi (tra Prenestina e Collatina) e portata presso un deposito giudiziario. L’auto aveva ancora le chiavi inserite nel cruscotto. A bordo è stato trovato un coltello che però non corrisponde a quello del delitto.

il carcere di Regina Coeli a Roma