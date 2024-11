L’amante del boss condannata a 11 anni: favorì la latitanza di Matteo Messina Denaro

Il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Palermo Paolo Magro ha condannato a 11anni e 4 mesi Laura Bonafede, la maestra di Campobello di Mazara (Trapani) e amante del boss mafioso Matteo Messina Denaro. La donna era imputata per avere assistito e fiancheggiato durante la latitanza il capomafia di Castelvetrano (Trapani), legandosi a lui anche sentimentalmente; imputata in un altro processo anche la figlia, Martina Gentile. Messina Denaro, dopo essere stato catturato dal Ros dei Carabinieri il 16 gennaio 2023, è morto il 25 settembre successivo per gli effetti di un tumore al colon. Oggi il giudice ha accolto le richieste dei pubblici ministeri Gianluca De Leo e Pierangelo Padova, del pool coordinato dal procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido. Inizialmente il procuratore aggiunto e i sostituti procuratori avevano richiesto una condanna a 15 anni di carcere: il Gup ha ritenuto sussistente il reato del 416 bis, infliggendo tuttavia una pena più lieve alla donna.



“Io sono nata in una famiglia purtroppo mafiosa e ho vissuto fin da bambina con questo clima” . A dirlo è Laura Bonafede, l’ultima amante del boss Matteo Messina Denaro: la donna aveva reso dichiarazioni spontanee nel corso di un’udienza tenuta l’11 giugno, ma oggi si è appreso del contenuto di ciò che aveva detto nel corso del processo, che si è svolto col rito abbreviato e dunque in camera di consiglio. Figlia del boss Leonardo Bonafede, scomparso nel 2020, la donna, oggi riconosciuta colpevole di associazione mafiosa, aveva detto di essere “cresciuta cosi, abbiamo frequentato anche persone dello stesso ambiente, mio padre parlava delle sue cose anche a casa“, ma “noi figlie e nemmeno mia madre, abbiamo mai fatto parte di questa vita, di nessuna associazione”. La conoscenza con Messina Denaro risale agli anni ’70, “eravamo entrambi bambini, ci vedevamo con le famiglie, andavamo a trovarli a Zangara”.

La donna, originaria di Campobello di Mazara (Trapani), ha detto di aver avuto poi Messina Denaro vicino nei momenti difficili, l’arresto del padre e del marito, ergastolano a causa di un omicidio ordinato proprio da colui che poi sarebbe diventato l’amante della moglie. Che ha negato di aver mai vissuto con il superlatitante e ha detto di averlo incontrato “nel gennaio del 2008, mentre io mi trovavo nella cartoleria Giorgi a Campobello, cioè lui si è fatto riconoscere”.

I due sarebbero andati insieme in una strada isolata e avrebbero parlato delle proprie vite. Da quel momento in poi, incontri regolari, a cadenze quasi fisse, per evitare occhi indiscreti “e le mie conoscenze”, perché il “paese è piccolo, mi conoscevano tutti e io mi trovavo in una posizione anche particolare, una donna sposata, una donna sola, e cosi’ mi sono nascosta”. Comunque col boss il rapporto all’epoca fu ottimo, proseguendo nel tempo, “perché lui a quanto pare girava tranquillamente nel mio paese, ma io non me lo aspettavo ed era lui a farsi riconoscere”. Una relazione tra alti e bassi, divenuta epistolare negli ultimi anni della latitanza e della vita di Messina Denaro, catturato il 16 gennaio 2023 e morto in carcere, all’Aquila, il 25 settembre successivo.