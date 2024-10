La patente di guida diventa digitale: da oggi sullo smartphone. Come fare per ottenerla

E’ partita ieri, in attesa della piena operatività del Sistema di portafoglio digitale (Sistema IT-Wallet), il rilascio pubblico di documenti su IO, la nuova funzionalità che permette ai cittadini di aggiungere al Portafoglio di app IO la versione digitale di patente di guida, tessera sanitaria e della carta europea della disabilità. La versione digitale è a disposizione dei primi 50.000 cittadini.

I tre documenti potranno essere utilizzati in sostituzione dei corrispettivi documenti fisici e nello specifico, in questa prima fase, solo per interazioni offline: la patente potrà essere utilizzata solo in Italia per dimostrare di essere abilitato alla guida in caso di controlli delle forze dell’ordine; la tessera sanitaria permetterà di accedere alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale; la Carta Europea della Disabilità avrà i medesimi usi già previsti con la versione del documento fisico.

Come ottenerla

Per poter ottenere la patente digitale sarà necessario scaricare sul proprio smartphone l’app IO e accedere con il proprio Spid o la Cie (Carta d’identità elettronica) e generare la patente digitale seguendo le istruzioni fornite dalla piattaforma.

Sottosegretario Butti: “primo passo verso IT-Wallet “

“Dopo due anni di lavoro costante e discreto, il governo ha mosso il primo passo verso la realizzazione del Sistema IT-Wallet, una rivoluzione digitale che ho fortemente sostenuto fin dal mio insediamento e che andrà a regime nel 2025″, ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica, Alessio Butti, nel giorno della partenza della patente digitale. “Con l’introduzione dell’IT-Wallet, e anticipando i tempi del regolamento europeo EIDAS 2 – aggiunge Butti – l’Italia intraprende un percorso ambizioso verso l’evoluzione dei servizi digitali. Questo strumento offrirà ai cittadini nuove opportunità per l’utilizzo della loro identità digitale, garantendo al tempo stesso massima sicurezza e tutela dei dati personali”.

La funzionalità Documenti su IO è stata sperimentata nei mesi scorsi da un gruppo tecnico di valutazione, composto da addetti ai lavori e che ne ha valutato l’efficacia generale.

A partire da oggi sarà progressivamente estesa ai cittadini italiani l’opportunità di avere accesso ai documenti, conferendo così piena validità legale alle versioni digitali dei documenti.

Il rilascio per i cittadini – si legge in una nota – vedrà un calendario di abilitazione – dal 23 ottobre 50.000 cittadini; dal 6 novembre 250.000; dal 30 novembre 1.000.000; dal 4 dicembre per tutti gli utenti dell’app IO.

Nel rispetto della tutela della privacy e della normativa sulla protezione dei dati personali, gli utenti, all’interno delle prime tre finestre temporali di abilitazione sopracitate, saranno selezionati con criterio randomico all’interno della base utenti dell’app IO.