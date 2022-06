GuerraUcraina-Russia. I russi bombardano due ospedali ucraini. Deportati mille prigionieri di Mariupol. Ue: “Cibo nell’arsenale del terrore”. Ocse: “Sanzioni efficaci”

Giorno di guerra numero 105. Due ospedali sono stati distrutti dai bombardamenti russi a Severodonetsk e Rubizhne, nell’Ucraina orientale, come mostrano le nuove immagini satellitari pubblicate dalla Cnn. Sul tetto della struttura ospedaliera di Severodonetsk era stata dipinta una grande croce rossa ma i russi incredibilmente e vergognosamente hanno bombardato lo stesso.

Secondo l’ intelligence militare britannica sulla situazione sul campo nella città nel Donbass da settimane assediata dalle truppe russe «la Russia continua a tentare assalti contro la sacca di Severdonetsk da tre direzioni, ma la difesa ucraina regge. E’ improbabile che una delle due parti abbia guadagnato terreno significativo nelle ultime 24 ore». La marina ucraina ripresa dalla Cnn sostiene che le navi della flotta russa del Mar Nero si sono ritirate a più di 100 km dalle coste ucraine a causa degli attacchi delle forze di Kiev con missili e droni. Mosca consegna all’Ucraina i corpi di decine di soldati morti nella difesa dell’acciaieria Azovstal di Mariupol.

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 12.02 | Stefanchuk al Parlamento Europeo: “Su grano Russia mente, ruba riserve Kiev“

“La Russia continua la propria guerra anche oltre le frontiere ucraine attraverso le menzogne. Dice di voler impedire una carestia globale ma ruba le riserve di grano. E noi stiamo avviando una contro iniziativa della verità. La Russia non rispetta alcuna legge o convenzione di guerra e chiameremo i responsabili con il loro nome“. Lo ha detto il presidente della Rada dell’Ucraina Ruslan Stefanchiuk parlando alla Plenaria del Parlamento europeo. “Chi ha causato tanti danni dovrà risarcirli“, ha attaccato.

h. 11.47 | Turchia, possibile ripresa colloqui tra Mosca e Kiev

C’è la possibilità di una ripresa del negoziato tra Russia e Ucraina per arrivare al cessate il fuoco. Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, come riporta Anadolu, durante una conferenza stampa congiunta ad Ankara con l’omologo russo Serghei Lavrov.

h. 11.41 | Stefanchuk a Pe: “Kiev attende il sì Ue a status candidato“

“Il nostro popolo sta combattendo per i valori europei, e per questo vorrei ringraziare il Parlamento europeo, per questo oggi chiederò ai rappresentanti dell’Eurocamera di fare tutto il possibile affinché il 24 giugno l’Ucraina possa sentire un ‘Sì’ forte alla nostra candidatura all’adesione“. Così il presidente della Rada, il parlamento ucraino, Ruslan Stefanchuk, durante la conferenza stampa precedente al suo intervento al Paramento europeo a Strasburgo. “Ad oggi, non c’è popolo più sostenitore dell’Ue del nostro popolo“, ha concluso Stefanchuk.

h. 11.22 | Lavrov, Ankara riferisce Kiev pronta per passaggio navi

Secondo Ankara, l’Ucraina è pronta a garantire il passaggio delle navi nelle acque minate. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov durante una conferenza stampa congiunta ad Ankara con il collega turco Mevlut Cavusoglu, citato da Interfax.

h. 11.10 | Russia, “crisi alimentare non riguarda la guerra“

“La crisi alimentare non ha origine da questa guerra“. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov durante una conferenza stampa congiunta ad Ankara con l’omologo turco Mevlut Cavusoglu trasmessa dalla Tv di Stato Trt. “La federazione russa non ha creato alcun ostacolo per il passaggio” ha affermato Lavrov a proposito delle navi con prodotti agricoli bloccate nei porti ucraini sostenendo che solo l’Occidente vede questa situazione come una “catastrofe“.

h. 11.00 | Michel: “A Kiev serve liquidità, necessari 5 mld al mese“

“L’Ucraina ha urgente bisogno di liquidità: ha bisogno di 5 miliardi di euro al mese“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel intervenendo alla Plenaria del Parlamento Ue. “L’Ue sarà leader della ricostruzione del Paese e visto che Putin ha scelto deliberatamente di distruggere il Paese è giusto che Mosca paghi la sua ricostruzione. Per questo stiamo valutando la possibilità dell’uso dei beni congelati agli oligarchi russi“, ha aggiunto.

h. 10.45 | Di Maio, da Mosca ci aspettiamo fatti concreti sul grano

“Noi apprezziamo tutti i tentativi di mediazione e speriamo che il dialogo tra i ministri degli Esteri russo e turco possa portare a passi avanti sullo sblocco delle derrate alimentari fermi nei porti ucraini a causa del conflitto. Ma prima delle parole vogliamo vedere i fatti. Ci aspettiamo fatti concreti dalla Russia rispetto allo sblocco” del grano. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alla Farnesina, sottolineando come già in passato da Mosca “ci sono stati altri proclami, anche sul dialogo negoziale, che però poi non è andato da nessuna parte”.

h. 10.31 | Von der Leyen, “cibo è parte arsenale terrore di Putin”

La crisi alimentare e del grano ucraino è frutto di “un freddo, insensibile e calcolato assedio di Putin ad alcuni dei Paesi e delle persone più vulnerabili del mondo. Il cibo è diventato parte dell’arsenale del terrore del Cremlino“. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando alla Plenaria del Parlamento europeo e ribadendo che le sanzioni europee non colpiscono i prodotti alimentari bloccati in Ucraina.

10.20 Filorussi, riaperto porto Berdyansk, “qui è pieno di grano“

Il porto dell’Ucraina sud-orientale di Berdyansk, occupato dai russi, è stato riaperto dopo lo sminamento e si prevede che le prime navi con il grano prenderanno il mare alla fine di questa settimana, ha riferito all’Agenzia russa Tass Vladimir Rogov, membro del consiglio direttivo dell’autoproclamata amministrazione locale “Tutto è pronto per la spedizione del carico, e probabilmente il grano partirà per primo. In realtà qui c’è molto grano, tutti gli elevatori sono pieni. Le prime navi dovrebbero lasciare il porto alla fine di questa settimana” ha detto.