Giorgia Meloni preferisce un’Alfa Romeo per l’esordio a Palazzo Chigi.Stop alle auto tedesche

Per diversi governi si è trattato di un dettaglio automatico : le auto ufficiali utilizzate dai capi di governo della Repubblica italiana erano prevalentemente Lancia o Alfa Romeo, anche perché la casa del Biscione è appartenuta allo Stato fino al 1986. Poi le cose sono cambiate, la dotazione della presidenza del Consiglio si è allargata a marche differenti, anche straniere. Ad esempio le Audi di Silvio Berlusconi o, recentemente, le Volkswagen Station Wagon di Mario Draghi. Oggi c’è stato il ritorno dell’Alfa.

Il nuovo presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , ha voluto un auto italiana ed ha viaggiato su un’Alfa Romeo per farsi accompagnare alla prima riunione dell’Esecutivo da lei diretto, nella mattinata di domenica 23 ottobre, in cui è avvenuto il rituale passaggio di consegne col suo predecessore. La cosiddetta “cerimonia del campanello” (lo strumento che il capo del Governo utilizza per avviare le riunioni all’ordine del giorno), consegnatole da Mario Draghi.