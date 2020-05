Elezioni Regionali Puglia: la Lega indica Nuccio Altieri candidato Presidente

Si profila uno scontro con Fratelli d’Italia che, invece, già a gennaio scorso ha designato Raffaele Fitto come candidato della coalizione di centrodestra, visto che negli accordi nazionali la scelta in Puglia spettava proprio al partito di Giorgia Meloni.

ROMA – La Lega a sorpresa, candida l’ex deputato barese Nuccio Altieri alle prossime Regionali in Puglia. Lo ha reso noto con un un comunicato il segretario regionale del partito, Luigi D’Eramo, al termine di una riunione dell’esecutivo regionale.

“La Lega Puglia per Salvini Premier – recita il comunicato – ha un progetto politico di rinnovamento e concretezza, per offrire alla Puglia una visione di sviluppo economico e sociale fondato su una deregolamentazione reale, sostegni economici reali al sistema produttivo per incentivare l’occupazione e una sanità efficiente, moderna e capillare sul territorio“.

“Il centrodestra è maggioranza nell’elettorato pugliese – prosegue il comunicato dalla Lega Puglia – è maggioranza nell’elettorato pugliese e come primo partito della coalizione, sentiamo la responsabilità di offrire idee e interpreti di questa nuova pagina politica. L’esecutivo regionale della Lega Puglia in maniera compatta, durante una riunione svoltasi alla presenza del vicesegretario federale Andrea Crippa, ha individuato in Nuccio Altieri il miglior candidato per interpretare questo nuovo progetto, sia per le sue esperienze di amministratore locale prima, come consigliere e poi vice Presidente Provincia di Bari, ma anche per le competenze nazionali maturate come parlamentare e oggi manager di una importante società partecipata di Stato di prima fascia“.

“Il modello amministrativo della Lega può essere per la Puglia la locomotiva di un nuovo sviluppo per la nostra regione e per questo, offriamo alla coalizione – con spirito costruttivo – la nostra proposta per cambiare, vincere e governare una nuova Puglia, con un centrodestra unito”.

Chi è Nuccio Altieri

Altieri 44 anni di Conversano, dal 2000 al 2006 è stato il portavoce del sottosegretario alla Difesa Massimo Ostillio. Dal 2004 al 2009 è stato eletto consigliere provinciale a Bari per Forza Italia , e dal 2009 al 2014 ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della Proviucia di Bari .

Nel 2014, a seguito alle dimissioni di Antonio Leone, è stato eletto alla Camera essendo risultato il secondo dei non eletti nelle liste del Popolo della Libertà. Nel 2015 aderisce al movimento ‘Conservatori e Riformisti’ fondato da Raffaele Fitto, attualmente confluito in Fratelli d’ Italia..

Passato al gruppo misto e quindi a Direzione Italia (sempre con Fitto) , nel 2017 ha aderito a Noi con Salvini. candidandosi alle elezioni politiche del 2018 non riuscendo ad essere eletto. Nel dicembre 2018 viene nominato presidente dell’Invimit, la sgr del Ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa di valorizzare e dismettere il patrimonio immobiliare dello Stato.