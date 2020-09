Di tutto di più…

Il peggio dell’informazione pubblicata dai media, social network e televisione. Una raccolta particolarmente ricca, da leggere e maneggiare con ironia…

di REDAZIONE POLITICA

Il segretario Pd Nicola Zingaretti alla Festa dell’Unità a Bologna

“Se avessimo avuto al governo Salvini e Meloni, dove saremmo oggi? Con le fosse comuni sulle spiagge?” (fonte: La Stampa)

L’ordinanza di Vittorio Sgarbi sindaco della cittadina della Tuscia

“Solo i ladri e i terroristi si mascherano il volto“, “a Sutri chi porta la mascherina senza che sia necessario sarà multato“

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella multa Matteo Salvini

“Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà multato per non aver indossato la mascherina in occasione dell’incontro che ha avuto in via Traiano a Benevento… Un comportamento in totale spregio alla normativa”. “Con la sua pagliacciata senza mascherina e con l’assembramento è venuto meno al rispetto delle regole che riguardano la salute delle persone. Ha fatto una cosa molto grave e del tutto irresponsabile. Ora paghi la multa“

Briatore e Santanchè

25 agosto, l’onorevole Santanchè su La7: “Flavio sta bene, io sono una delle sue migliori amiche, il suo problema è la prostata!”. 26 agosto, Briatore al Corriere della Sera: “Io positivo al Covid? Lasci dire, può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna…“. 26 agosto, Il Giorno: “Briatore positivo al Covid, il San Raffaele: ‘È in isolamento, applicato il protocollo‘”. 29 agosto, Corriere della Sera: “Briatore dimesso dal San Raffaele. Ora è a casa di Daniela Santanchè dove trascorrerà la quarantena“. 29 agosto, Santanchè: “Ci stanno massacrando. Io e Flavio siamo molto utili come arma di distrazione di massa dai tanti problemi che ha questa nazione“

Il governatore campano Vincenzo De Luca durante il tradizionale appuntamento “live” sui social

“Inviamo un augurio affettuoso a Flavio Briatore che si sta curando, come lui ha detto, per una prostatite ai polmoni…“

Elvira Savino deputata barese di Forza Italia ha scoperto di essere positiva al Covid di ritorno dalle vacanza in Sardegna.

È stata al Billionaire? “A Ferragosto: Briatore non l’ho visto, ero a cena con vari amici dei quali però nessuno ha contratto il Covid. Neppure il mio compagno, Alessandro Moggi, che pure ha vissuto giorno e notte con me. Mah, forse il 18 sono stata a cena con un paio di amiche, entrambe poi risultate positive. Una delle due ha una figlia di 16 anni, magari se l’è preso in discoteca. Da pugliese ho il cruccio di non poter fare la campagna per Fitto governatore. Il presidente Berlusconi al telefono mi ha un po’ consolato“. Ora è in quarantena . (fonte: Corriere della Sera)